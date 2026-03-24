Cuatro de cada diez hogares catalanes en alquiler destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda

El mercado del alquiler en Catalunya respira de media general algo mejor en 2024, pero con un persistente "desequilibrio entre la oferta nueva que entra en el mercado y la demanda que se genera", según ha expuesto Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB, durante la presentación del estudio Los cambios en la accesibilidad al alquiler en Cataluña en 2024: mejora ligera y gran dispersión por niveles de ingresos, presentado este martes por la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) en el Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Según los datos desglosados, la población ha aumentado en 600.000 personas entre 2016 y 2024 mientras que el nuevo parque de alquiler construido ha crecido en 70.000 viviendas. Además, "esta absoluta asimetría entre oferta y demanda no es un fenómeno transitorio, todas las previsiones de crecimiento demográfico del país apuntan a que estos 120.000 nuevos inmigrantes que llegan anualmente a Catalunya no se frenarán en los próximos años. Simplemente porque el mercado de trabajo, los necesita", ha argumentado Oliver. A esto se le añade que la generación 'baby boomer' (50-67 años) se retira sin relevo nativo debido a la caída de la natalidad, forzando más inmigración incluso sin crecimiento económico. La población inmigrante -ha asegurado- acapara el 97% de la nueva ocupación entre 2018 y 2024.

En este contexto, Oliver ha explicado que la ratio media de alquiler sobre la renta familiar ha bajado (del 27% al 24%) porque los ingresos disponibles de los hogares arrendatarios crecen más con la economía (un 21% más). Ahora bien, ha advertido de las enormes desigualdades al analizar grupos específicos de población. De este modo, cuatro de cada diez hogares catalanes en alquiler gastan más del 30% de su renta al pago de la vivienda. "Mejora la media, pero se extiende el drama en los hogares de ingresos bajos. No es un mercado, hay que analizar diferentes mercados", ha dicho Oliver.

De un 45% a un 19%

Los datos presentados exponen que si se analiza el tercio con menos ingresos, los hogares destinan el 45% de los sueldos al alquiler mientras que en el tercio de más renta este porcentaje se reduce hasta el 19%. Los hogares con menos de 1.500 euros mensuales abonan el 44% en alquiler; si ganan menos de 1.000 euros, llega al 50%, quedándoles apenas el 35% tras gastos básicos como luz y agua. "¿Hay que aplicar la misma norma para quien paga el 45% que para el que paga el 19%?", ha cuestionado Oliver, crítico con los controles generalizados de precios.

El estudio también indica que el perfil de riesgo domina en el tercio bajo de los ingresos: un 63% son inmigrantes (56% total alquiler); un 44%, dirigidos por mujeres (48%); 57% monopersonales (43%) y notable presencia de mayores de 50 años (47%).

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