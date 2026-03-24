Menos impuestos para transportistas, refuerzo de buses escolares y ayudas a familias: estas son las medidas 'antiinflación' del Govern

El Govern ha aprobado este martes en su Consell Executiu un paquete de 400 millones de euros para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán. El president Salvador Illa moviliza recursos para complementar las ayudas que ha dispuesto el Gobierno de Pedro Sánchez y estos incluirán más fondos para costear buses escolares, créditos para incentivar a empresas a que renueven sus flotas con vehículos eléctricos y ayudas para familias vulnerables, entre otros.

La Generalitat de Catalunya ha puesto encima de la mesa un presupuesto de hasta 400 millones de euros, la gran mayoría vía crédito y a expensas de finalmente cuál es el monto que se acaba ejecutando. El año pasado, ante los aranceles impuestos por Donald Trump, habilitó 1.500 millones a través del 'Pla Responem'. A día de hoy, de ese presupuesto solo se han consumido 30 millones de euros, un 2%.

La Generalitat extiende las subvenciones a la apertura de filiales en el extranjero o incluye dentro del paquete de ayudas varias partidas ordinarias de gasto, como algunas previstas para apoyar al sector agrícola, entre otros. Por ejemplo, de la convocatoria de ayudas para la instalación de sistemas de protección de los cultivos de árboles frutales. O medidas que ya tenía entre sus prioridades y que no implicarán gasto adicional, como la promesa de simplificar los procedimientos para las licencias de autoconsumo y así facilitar su implantación.

Ayudas al transporte

Illa reaprovecha parte de esos fondos y habilita de nuevos para tratar de amortiguar, primeramente, el incremento de precios del combustible que, tras un mes de misiles en Oriente Próximo, ya notan los catalanes cada vez que van a la gasolinera. Una medida en este sentido será eximir temporalmente de la tributación del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica de categoría N1, es decir, furgonetas de reparto, vehículos comerciales o pequeños camiones ligeros.

Más concretamente, un colectivo de transportistas que será objeto particular de ayudas serán los "pequeños transportistas, autónomos y pequeñas y medias explotaciones agrarias afectados por el incremento de precios del carburante". A estos se les promete una línea de ayudas directas, si bien desde el Govern todavía no han concretado su magnitud.

Otro colectivo que se ha visto impactado directamente por el encarecimiento de precios de los carburantes son las empresas de buses escolares, que llevan y traen a los niños a escuela. La Generalitat se compromete a incrementar su aportación económica a los contratos ya firmados para mantener las líneas y que las compañías que gestionan estos servicios puedan repercutirle parte de los incrementos de precios que les supone llenar el depósito del autobús para poder hacer la ruta.

En este sentido, el Govern atiende a las peticiones que le hicieron llegar desde las patronales y se aviene a agilizar el pago a las empresas operadoras de transporte por carretera, aunque sin mayores concreciones.

30 millones para las familias

La energía es un bien no sustituible, es decir, si se encarece, las personas no pueden recurrir a otro más barato para compensarlo. Lo que implica que cuando suben los precios de la energía, quien más lo sufre es el más vulnerable. Bajo este prisma, el Govern ha prometido que de los 400 millones de euros movilizados, unos 30 millones (el 7,5% del total) irán directamente a familias vulnerables.

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La administración catalana ha anunciado una línea de ayudas para paliar las "las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en el Oriente Medio", si bien no ha concretado más.