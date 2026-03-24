La catalana Aptadel Therapeutics obtiene 2 millones para su tratamiento del cáncer pediátrico

Cuenta el equipo de Aptadel Therapeutics que parece haber dado con una forma de frenar la metástasis derivada de un sarcoma de Ewing (un tipo de cáncer pediátrico) y conseguir que su tratamiento vaya directo a las células tumorales, evitando determinados efectos secundarios. La ha probado en estudios celulares y modelos animales con resultados "prometedores", y acaba de recibir 2 millones de euros para avanzar hacia los primeros ensayos clínicos oficiales.

El dinero –una operación que pretenden completar con otra inyección de 9 millones de euros en breve– procede del grupo inversor japonés Newsight Tech Angels y de la fundación estadounidense Little Warrior, que ya invirtió casi medio millón de euros el año pasado en esta empresa con sede en el Parc Científic de Barcelona. En 2025, Aptadel también recibió una ayuda de otros 450.000 euros de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

"La financiación recibida es clave en el contexto del cáncer infantil, un ámbito con un gran impacto médico, pero con acceso limitado a la financiación privada", contextualiza la consejera delegada de Aptadel, Gisela Lorente. "Con la nueva ronda, avanzaremos en el programa pediátrico y ampliaremos nuestra plataforma para llegar a más pacientes", afirma la directiva, también cofundadora de esta empresa nacida en el seno del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).

Los investigadores que la han tirado hacia adelante desarrollaron una generación de moléculas de ARN conjugado –ARN al que se ha incorporado una molécula extra– capaces de atacar selectivamente las células tumorales, lo que mejora la eficacia de los tratamientos y reduce los efectos adversos, explican desde la compañía, que cuenta actualmente con una plantilla de 7 empleados que prevén aumentar "proximamente".

Estrategia alternativa

"El sarcoma de Ewing es un cáncer poco frecuente que afecta principalmente a niños y adolescentes y que se desarrolla en los huesos o en los tejidos blancos que los rodean", contextualizan desde Aptadel. "Es una enfermedad de evolución agresiva y con una tasa de supervivencia limitada, especialmente en los casos diagnosticados en fases avanzadas o con metástasis –prosiguen–. A pesar de los avances en oncología pediátrica, los tratamientos disponibles (quimioterapia, cirugía y radioterapia) siguen siendo muy intensivos, con efectos secundarios importantes, y no siempre logran frenar la progresión de la enfermedad".

Es por eso que el ecosistema científico ha hecho del hallazgo de nuevas estrategias una prioridad, aunque solo una docena de empresas en España estén directamente dedicadas al desarrollo de tratamientos para el cáncer pediátrico, según resaltan desde esta 'startup' catalana. Su fármaco se llama ADEL-101, ha demostrado preliminarmente ser capaz de localizar el tumor y ahora debe perfeccionar la forma de atacarlo.

Estos 2 millones de euros irán destinados a ello, igual que los 9 millones que esperan atar a continuación. Su meta serán los estudios reguladores y los futuros ensayos clínicos. "Esta financiación nos permitirá seguir perfeccionando el comportamiento de nuestro producto en el organismo, para reforzar aún más su eficacia de cara a la fase clínica", concluye Lorente.