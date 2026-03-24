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Industria alimentaria
Alimentaria 2026, en directo: horario, expositores, novedades y última hora de la feria en Barcelona
Toni Llorens, presidente de Alimentaria: "Tenemos una superferia, pero hay que aspirar a que Barcelona sea la capital mundial de la alimentación"
El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha reivindicado los 50 años del salón y su capacidad de adaptación al sector durante la presentación de la nueva edición de Alimentaria, organizado por Alimentaria Exhibitions, que se celebra desde este lunes 23 hasta el jueves 26 de marzo en el recinto Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.
El certamen espera recibir a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % internacionales, y pretende ser una plataforma impulsora de negocios, internacionalización y "networking"
A continuación iremos incorporando a un hilo informativo todas las novedades y noticias de última hora relacionadas con la feria.
Alimentaria cumple 50 años marcada por la evolución del consumidor y la innovación del sector
La feria Alimentaria celebra su 50 aniversario consolidada como plataforma clave del sector, tras medio siglo de transformación marcado por los cambios en los hábitos de consumo. Desde su origen en 1976, el salón ha evolucionado al ritmo de una industria cada vez más centrada en la salud, la sostenibilidad y la innovación, en un recorrido que refleja también la internacionalización del evento y la adaptación constante de empresas y productos a nuevas demandas del mercado.
El “masaje” del kiwi y otras técnicas de vanguardia de Disfrutar, protagonistas en Alimentaria
Los chefs de Disfrutar han presentado en Alimentaria 2026 sus últimas innovaciones culinarias, como la aplicación de la técnica japonesa del hoshigaki al kiwi mediante un proceso de deshidratación y “masaje”. En una clase magistral, también han mostrado elaboraciones con productos de proximidad y nuevas técnicas como raviolis traslúcidos comestibles, en una jornada marcada por la creatividad gastronómica y la experimentación.
Extremadura lleva a 20 empresas agroalimentarias a Alimentaria para ganar presencia internacional
La Junta de Extremadura impulsa la presencia de 20 empresas del sector en Alimentaria Barcelona 2026 con un espacio agrupado de 256 m² bajo la marca ‘Alimentos de Extremadura’. La participación busca reforzar la proyección exterior y generar oportunidades de negocio, con productos como ibérico, aceite de oliva, quesos o pimentón, en una feria que reúne a más de 110.000 profesionales y 3.300 empresas del sector.
Canarias impulsa sus productos agroalimentarios en Alimentaria con stand propio por primera vez
El Gobierno de Canarias refuerza su estrategia de promoción exterior en Alimentaria 2026 con un stand propio bajo la marca Volcanic Xperience, donde participan 15 empresas del sector. La presencia busca abrir nuevas oportunidades comerciales y posicionar los productos del archipiélago en mercados nacionales e internacionales, con una oferta que incluye desde quesos y mojos hasta gofio y productos ecológicos, en un escaparate que reúne a más de 3.300 empresas del sector.
Planas defiende el acuerdo con Mercosur como una “gran noticia” para el sector agroalimentario
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que el acuerdo comercial con Mercosur, que la Comisión Europea prevé aplicar provisionalmente desde el 1 de mayo, beneficiará al sector agroalimentario español al ampliar mercados y facilitar el acceso a materias primas como la soja. En el marco de Alimentaria, también ha subrayado los retos geopolíticos, climáticos y de digitalización del sector, y ha defendido que el paquete de 80 medidas del Gobierno frente a la guerra en Irán es el “más potente” aprobado en la UE.
"Chips de huevo" y una pintura de gamba, entre los premios Innoval de Alimentaria
"Chips de huevo", "snacks" de bagazo cervecero, brócoli germinado y hasta una pintura de gamba han sido algunas de las propuestas ganadoras de los premios Innoval 2026 con los que el salón Alimentaria + Hostelco reconoce los lanzamientos más disruptivos en alimentación y bebidas desde abril de 2024.
Los premios Innoval han reconocido en la categoría de Bebidas a "Maison Perrier Chic", de Nestlé Waters, una línea de cócteles sin alcohol elaborados con agua con gas, zumos y extractos botánicos, según ha avanzado el salón en un comunicado.
En lácteos y derivados, "Yosoy", de Liquats Vegetals, ha sido premiada por su nueva familia barista y sus versiones Matcha Avena, Avena 0 %, Pistacho Avena y Chai Avena, sin azúcares añadidos, aditivos ni gluten.
Sabina Feijóo Macedo
Estas son las 10 tendencias que marcarán lo que comemos (y bebemos) este 2026
Hace diez años, encontrar en el supermercado una crema de cacao y avellanas por 8 euros o unas galletas de chocolate por 4,99 euros entre los productos más vendidos en España, como las de Natruly, habría sido impensable. También lo habría sido ver a una marca tradicional centenaria como La Jijonenca, conocida por comercializar los turrones El Abuelo, vendiendo hoy bolas proteicas con creatina.
Sin embargo, si en 2026 esto es una realidad, es porque el público ha cambiado. "El consumidor está más informado, más preocupado por su salud —tanto física como mental— y es más exigente con lo que come”, subraya Entrc Tardio, responsable de desarrollo de negocio de la consultora Innova Market Insights. La firma ha presentado hoy, en el marco de Alimentaria, su informe anual Top 10 tendencias en Alimentación y Bebidas 2026. Y, según sus conclusiones, así es como estamos redefiniendo lo que consumimos —y por qué—.
María Jesús Ibáñez
Los españoles gastan 43.500 millones de euros al año en comer, beber o picar algo fuera de casa
Cada año, los españoles se gastan, en conjunto, unos 43.500 millones de euros en comer fuera de casa, en el denominado 'foodservice' o consumo inmediato que incluye desde los tradicionales bares, restaurantes y cafeterías hasta las modalidades más esporádicas como las máquinas de autoservicio o 'vending', la comida lista para comer que se encuentra en el supermercado u otros servicios similares. Ese ingente volumen de gasto, que se ha mantenido estable los dos últimos años, es el resultado de las más de 7.200 millones de acciones que han realizado los ciudadanos de este país para comer, beber o picar algo fuera de sus hogares.
Del dato, facilitado este lunes por Edurne Uranga, vicepresidenta del área de Foodservice en Europa para la consultora Circana, se concluye que "cada español realiza a lo largo del año una media de 152 de estos consumos inmediatos, una cifra que solo supera Italia, con 221 acciones per cápita, y algo por encima de las 142 que hacen los franceses", ha indicado Uranga en el marco de una jornada sobre 'El consumidor de 2026 en Foodservice' celebrada en Alimentaria Hostelco, que hasta el jueves se encuentra en la Fira de Barcelona.
Danone refuerza su apuesta por la innovación con la inversión de 13 millones en España en I+D
Danone ha presentado en la feria Alimentaria+Hostelco 2026 nuevas propuestas en categorías como el kéfir y también la entrada en nuevos segmentos en proteína como barritas energéticas con YoPRO y quesos con Danone Cottage. La compañía ha explicado que invierte 13 millones de euros al año en innovación, lo que permite lanzar más de 50 nuevas referencias anuales, una capacidad que se apoya en una red global formada por más de 2.100 científicos, seis 'hubs' especializados y 55 delegaciones locales.
El director general de Danone Iberia, François Lacombe, ha destacado que para la compañía "liderar significa anticipar el futuro de la alimentación con ciencia, innovación y un compromiso firme con la salud". Por su parte, la directora de I+D de Danone Iberia, Patricia Levy, ha subrayado que la microbiota intestinal "constituye un pilar estratégico para Danone por su influencia en la inmunidad, el metabolismo y el bienestar emocional".
El ministro de Agricultura ha celebrado la inminente entrada en vigor del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha celebrado la inminente entrada en vigor del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, pese a las protestas que el pacto comercial ha generado entre el sector agrario español.
En la inauguración de la cumbre agroalimentaria Sistemas Agroalimentarios Globales, a la que asisten también los ministros de Agricultura de Colombia, Perú y Paraguay, Planas ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ganaderos, a los que ha asegurado que las cláusulas de salvaguarda previstas van a garantizar que la carne llegada de los países del cono sur de América no van a suponer una competencia desigual.
El ministro ha recordado, en cambio, que este acuerdo abre una importante ventana de oportunidad para los productores y comercializadores de aceite de oliva y vino, entre otros.
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