Alimentaria 2026, en directo: horario, expositores, novedades y última hora de la feria en Barcelona

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha reivindicado los 50 años del salón y su capacidad de adaptación al sector durante la presentación de la nueva edición de Alimentaria, organizado por Alimentaria Exhibitions, que se celebra desde este lunes 23 hasta el jueves 26 de marzo en el recinto Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.

El certamen espera recibir a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % internacionales, y pretende ser una plataforma impulsora de negocios, internacionalización y "networking"

A continuación iremos incorporando a un hilo informativo todas las novedades y noticias de última hora relacionadas con la feria.

Alimentaria cumple 50 años marcada por la evolución del consumidor y la innovación del sector La feria Alimentaria celebra su 50 aniversario consolidada como plataforma clave del sector, tras medio siglo de transformación marcado por los cambios en los hábitos de consumo. Desde su origen en 1976, el salón ha evolucionado al ritmo de una industria cada vez más centrada en la salud, la sostenibilidad y la innovación, en un recorrido que refleja también la internacionalización del evento y la adaptación constante de empresas y productos a nuevas demandas del mercado.

El “masaje” del kiwi y otras técnicas de vanguardia de Disfrutar, protagonistas en Alimentaria Los chefs de Disfrutar han presentado en Alimentaria 2026 sus últimas innovaciones culinarias, como la aplicación de la técnica japonesa del hoshigaki al kiwi mediante un proceso de deshidratación y “masaje”. En una clase magistral, también han mostrado elaboraciones con productos de proximidad y nuevas técnicas como raviolis traslúcidos comestibles, en una jornada marcada por la creatividad gastronómica y la experimentación.

Extremadura lleva a 20 empresas agroalimentarias a Alimentaria para ganar presencia internacional La Junta de Extremadura impulsa la presencia de 20 empresas del sector en Alimentaria Barcelona 2026 con un espacio agrupado de 256 m² bajo la marca ‘Alimentos de Extremadura’. La participación busca reforzar la proyección exterior y generar oportunidades de negocio, con productos como ibérico, aceite de oliva, quesos o pimentón, en una feria que reúne a más de 110.000 profesionales y 3.300 empresas del sector.

Canarias impulsa sus productos agroalimentarios en Alimentaria con stand propio por primera vez El Gobierno de Canarias refuerza su estrategia de promoción exterior en Alimentaria 2026 con un stand propio bajo la marca Volcanic Xperience, donde participan 15 empresas del sector. La presencia busca abrir nuevas oportunidades comerciales y posicionar los productos del archipiélago en mercados nacionales e internacionales, con una oferta que incluye desde quesos y mojos hasta gofio y productos ecológicos, en un escaparate que reúne a más de 3.300 empresas del sector.

Planas defiende el acuerdo con Mercosur como una “gran noticia” para el sector agroalimentario El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que el acuerdo comercial con Mercosur, que la Comisión Europea prevé aplicar provisionalmente desde el 1 de mayo, beneficiará al sector agroalimentario español al ampliar mercados y facilitar el acceso a materias primas como la soja. En el marco de Alimentaria, también ha subrayado los retos geopolíticos, climáticos y de digitalización del sector, y ha defendido que el paquete de 80 medidas del Gobierno frente a la guerra en Irán es el “más potente” aprobado en la UE.

Danone refuerza su apuesta por la innovación con la inversión de 13 millones en España en I+D Danone ha presentado en la feria Alimentaria+Hostelco 2026 nuevas propuestas en categorías como el kéfir y también la entrada en nuevos segmentos en proteína como barritas energéticas con YoPRO y quesos con Danone Cottage. La compañía ha explicado que invierte 13 millones de euros al año en innovación, lo que permite lanzar más de 50 nuevas referencias anuales, una capacidad que se apoya en una red global formada por más de 2.100 científicos, seis 'hubs' especializados y 55 delegaciones locales. El director general de Danone Iberia, François Lacombe, ha destacado que para la compañía "liderar significa anticipar el futuro de la alimentación con ciencia, innovación y un compromiso firme con la salud". Por su parte, la directora de I+D de Danone Iberia, Patricia Levy, ha subrayado que la microbiota intestinal "constituye un pilar estratégico para Danone por su influencia en la inmunidad, el metabolismo y el bienestar emocional". Noticias relacionadas y más Del ColaCao al ‘plant-based’: cuatro multinacionales que participan en Alimentaria desde 1976 explican cómo ha cambiado nuestra forma de comer

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