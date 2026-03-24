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Alimentaria 2026, en directo: horario, expositores, novedades y última hora de la feria en Barcelona

Toni Llorens, presidente de Alimentaria: "Tenemos una superferia, pero hay que aspirar a que Barcelona sea la capital mundial de la alimentación"

Inauguración del salón Alimentaria-Hostelco

Inauguración del salón Alimentaria-Hostelco

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Ambiente en el primer día de Alientaria en la Fira de Barcelona / Jordi Otix

María Jesús Ibáñez

Sabina Feijóo Macedo

Barcelona
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El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha reivindicado los 50 años del salón y su capacidad de adaptación al sector durante la presentación de la nueva edición de Alimentaria, organizado por Alimentaria Exhibitions, que se celebra desde este lunes 23 hasta el jueves 26 de marzo en el recinto Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.

El certamen espera recibir a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % internacionales, y pretende ser una plataforma impulsora de negocios, internacionalización y "networking"

Noticias relacionadas y más

A continuación iremos incorporando a un hilo informativo todas las novedades y noticias de última hora relacionadas con la feria.

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