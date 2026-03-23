Vodafone España lanza Vodafone Travel eSIM, su nueva solución de roaming 'online' para viajeros

Vodafone España ha lanzado este lunes Vodafone Travel eSIM, una nueva solución de roaming 'online' dirigida a todos los viajeros que permite contratar bonos de conectividad flexibles y configurables según el destino, según ha informado este lunes la 'teleco' en un comunicado.

A través de esta herramienta, es posible disponer de conexión en las islas Maldivas desde 6 euros o en América Latina, Asia, América del Norte y África desde 7 euros, en función de la cantidad de datos y del número de días elegidos.

La activación se realiza de forma inmediata y totalmente 'online' mediante tecnología eSIM, sin necesidad de desplazamientos ni envíos físicos.

Además, el servicio es compatible con el número habitual del usuario, lo que permite mantener la conectividad de voz y SMS del operador, y posibilita compartir la conexión con otros compañeros de viaje creando una red WiFi desde el propio dispositivo.

Todo el proceso de contratación y gestión se lleva a cabo directamente desde la web o la aplicación del servicio, desarrollado por el grupo Vodafone.

Con este lanzamiento, la compañía da un paso más en su estrategia de roaming al ampliar su propuesta de valor a todos los usuarios, no solo a sus clientes, y se posiciona como una de las opciones más completas y competitivas del mercado, especialmente durante los periodos vacacionales.

Nuevos bonos internacionales

La compañía ofrece ahora cuatro bonos de datos diarios, adaptados al perfil y destino de cada usuario.

En concreto, los clientes pueden optar por un bono de 3 euros al día con 3 gigabytes (GB) de datos para Estados Unidos, Hawái y Alaska; 5 euros al día con 1 GB para China, Egipto, India, Georgia, Azerbaiyán, Argelia, Vietnam, Malasia, Jordania y Túnez; 10 euros al día con 1 GB para Colombia, Argentina, Uruguay, Senegal, Camerún, Benín, Bosnia, Montenegro y Pakistán; y 15 euros al día con 2 GB para Australia, Brasil, Canadá, Marruecos, Filipinas o República Dominicana, entre otros destinos.

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Esta iniciativa se suma a la oferta de Vodafone que ya incluye roaming sin coste adicional en toda la Unión Europea; conectividad incluida en tarifa en países como Reino Unido, Suiza y Turquía; o en Estados Unidos, Alaska o Hawái para clientes con tarifa móvil Ilimitada.