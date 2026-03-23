La vena laportista de una financiera de alcurnia

“Lo más interesante de ella es que no es lo que se suponía que tenía que ser por familia”. ‘Ella’ es la economista Carme Hortalà, y la ‘familia’ son los Hortalà Vallvé, una de las familias con más abolengo financiero de Catalunya. Hortalà formará parte de la próxima directiva de Joan Laporta tras su aplastante victoria electoral del 15 de marzo, con un cargo aún por definir, aunque probablemente vinculado a los números del club: la directiva ha presidido la comisión económica del club en los últimos años, un cargo en que la sustituirá ahora Oriol Amat, catedrático de la Pompeu Fabra, exdecano del Col·legi d’Economistes y antiguo consejero de la CNMV, el regulador bursátil español.

Su entrada en la junta de Laporta será la última aventura de una mujer que de cuna estaba llamada a grandes conquistas: su padre, Joan Hortalà, fue presidente de la Bolsa de Barcelona entre 1993 y 2020. No fue el único cargo de una figura que durante años formó parte del 'gotha' económico de Catalunya: fue brevemente concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, diputado en hasta cuatro legislaturas, secretario general de ERC que enlazó la época de Heribert Barrera con la de Àngel Colom y conseller de Indústria i Energia en uno de los ejecutivos de Jordi Pujol.

Pero no menos llamativa es la trayectoria de su madre, Maria Àngels Vallvé. Hija de Joan Vallvé, uno de los fundadores de Òmnium y figura clave en la recuperación de la memoria del gramático Pompeu Fabra, se convirtió en el año 1971 en la primera mujer agente de cambio y bolsa de España. También fue pionera y ayudó a romper estereotipos convirtiéndose en una de las primeras notarias de Barcelona, fue una de las primeras mujeres en hacerse socia del Cercle del Liceu cuando la entidad les abrió la puerta en 2001 y es recordada su estampa circulando por la ciudad con chófer. Vallvé fue cofundadora de la gestora de fondos GVC en 1985.

La educación de Carme Hortalà tampoco fue la habitual. Desde su entorno cercano enumeran: escuela francesa, COU en Estados Unidos, Económicas en la UB, postgrado en IESE, máster en Pensilvania y cinco idiomas. “Está preparadísima”, resume una voz cercana a la empresaria.

Esta barcelonesa de 57 años y madre de dos hijos ha hecho la mayor parte de su carrera en GVC, la empresa familiar, en la que empezó a trabajar en 1997. En la gestora de fondos ha tenido dos encargos que la alejaron de su ciudad natal y de la masía de la familia en La Garrotxa. Ella fue la principal responsable de la integración de GVC con Bankia Bolsa, filial del banco rescatado, tras una compra que se cerró en 2013 después de que GVC pagara 37 millones de euros. Ese encargo la llevó a Madrid durante unos años, como tiempo después tendría que irse a Miami con otra misión: en este caso se trataba de arrancar la filial de GVC, por entonces ya GVC Gaesco, en una ciudad que atrae a algunas de las principales fortunas de Latinoamérica. Este cometido, que la mantuvo viviendo en Florida alrededor de cuatro años, ha sido una de los escasos borrones en el expediente de Hortalà, ya que la filial, abierta en 2019 con un socio local, no prosperó y acabó cerrando.

¿Cómo es Hortalà en el trabajo? Oriol Amat, que la sucederá en su antiguo cargo en el Barça, afirma que es “muy seria, muy profesional, y muy culé”. Probablemente eso la ha ayudado a construirse un prestigio que la ha llevado a otras empresas e instituciones: actualmente es presidenta del Barcelona Finance Cluster, es consejera del Institut Català de Finances y de la farmacéutica Labiana, y está también en el consejo de la ‘teleco’ Parlem. “Pone un extra de pasión y convicción en todo lo que hace”, dice de ella Ernest Pérez-Mas, presidente de la operadora. Fue en esta empresa donde tuvo lugar una anécdota entre ambos que muestra el carácter directo de Hortalà. “¡Ey, de este tema tú y yo no vamos a hablar!”, le espetó al fundador de Parlem. El tema era el Barça y el aviso, un modo de evitar conflictos: ella es laportista convencida y Pérez-Mas milita entre sus opositores.

La ‘rauxa’ de una directiva

En el entorno de Hortalà coinciden en que es una persona “muy racional pero con empuje”, y apuntan que es “muy extrovertida, la persona a la que llamas para una segunda copa y es divertidísima”.

En efecto, existen algunas diferencias entre lo que Hortalà podría parecer y lo que realmente es. “En algunas cosas no encaja con la familia, que son muy de la ópera, del Liceu, de cosas un poco rococós; a ella la vas a ver esquiando o haciendo vela”, explican. “Sabiendo quién es su familia, podrías pensar que es una pija, pero cuando la conoces es una persona muy cercana, enrollada, muy como Laporta”, remacha otro empresario que la ha conocido durante años.