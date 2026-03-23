Serra Soldadura inicia un concurso de acreedores y deja 500 empleos en vilo en la Zona Franca de Barcelona

La empresa industrial Serra Soldadura ha iniciado un concurso de acreedores que deja 500 empleos, entre directos e indirectos, en vilo en la Zona Franca de Barcelona. La compañía especializada en la fabricación de componentes para el automóvil alega pérdidas económicas y está en proceso de buscar un nuevo comprador que se haga cargo de la actividad o procederá a finalizarla. Serra Soldadura, según ha podido confirmar este medio, inició el pasado 9 de marzo el concurso voluntario, una vez su empresa matriz, Aernnova, ha decidido desentenderse de los malos resultados. La fábrica principal de la compañía está ubicada en el polígono de la Zona Franca y los terrenos son propiedad del Consorci.

El potencial cierre de la fábrica dejaría en la calle a unas 180 personas, hoy contratadas directamente. Desde el comité de empresa estiman, no obstante, en hasta 500 los empleos damnificados, si se añaden los indirectos. Desde la central han exigido "transparencia total sobre la situación real de la compañía y sobre los planes dentro del proceso concursal". Así mismo, el comité de empresa ha reclamado la "implicación inmediata" de Aernnova y de las administraciones públicas "para evitar la pérdida de un proyecto industrial y de los puestos de trabajo que dependen", según explican fuentes del mismo. Las centrales desconfían de los resultados económicos presentados por la corporación y entienden que el negocio industrial tiene futuro.

Serra Soldadura es una empresa histórica de la industria barcelonesa. Fundada en 1934, está especializada en la fabricación de instalaciones de soldadura y ensamblaje y sus principales clientes son del sector del automóvil. En 2008, la empresa fue adquirida por su actual propietario, la empresa de origen vasco Aernnova. Esta corporación se encuentra actualmente en una transición directiva y hace un mes anunció el nombramiento de André Wall como nuevo consejero delegado, con efecto ejecutivo a partir de julio de 2026. Wall deberá ejecutar el plan estratégico de la compañía 2026-2028 y en el mismo no figura el negocio de Serra Soldadura.

"Barcelona no se puede permitir perder este núcleo industrial. Al final Zona Franca solo serán almacénes, gasolineras y restaurantes", afirman fuentes de la CGT.

Sucesión o ERE

El juzgado competente ya ha designado un administrador concursal para que evalúe el estado de las cuentas de la compañía y tase sus activos. A partir de ahí, se abre un proceso durante el que se deberá concretar si una nueva empresa asume la sucesión en Serra Soldadura y se hace responsable de sus bienes, deudas y plantilla. No existe una duración prefijada en la ley para cerrar este trámite.

De no lograrse una empresa que se hiciera cargo de la actividad industrial, el administrador concursal pasaría a liquidar los bienes de la sociedad para pagar deudas e indemnizaciones y ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) para cesar a la plantilla. De materializarse este segundo supuesto, Serra Soldadura se sumaría así a firmas como Akzo Nobel, Mediapro, International Paper o Limak, que ya han anunciado (y algunas de ellas cerrado) un despido colectivo este año en Catalunya.

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A lo largo del 2025, el Departament de Treball computó que un total de 9.001 trabajadores fueron cesados el año pasado en el marco de despidos colectivos. Entre enero y febrero de este año, la Generalitat ya ha computado un total de 1.128 afectados por ERE, casi tres veces más de los registrados para estas mismas fechas del año pasado.