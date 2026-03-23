Fusiones empresariales
Puig y Estée Lauder negocian una posible fusión de sus negocios
La multinacional española comunica a la CNMV que mantiene conversaciones con el gigante estadounidense para una "combinación de negocios", aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.
El sector de la cosmética y la perfumería de alta gama se prepara para un movimiento sísmico. Puig Brands, S.A. ha confirmado oficialmente este lunes que mantiene conversaciones avanzadas con la estadounidense The Estée Lauder Companies Inc. para explorar lo que han denominado una "posible combinación de negocios".
A través de un hecho relevante remitido a las autoridades competentes, la firma catalana —que recientemente protagonizó una de las salidas a Bolsa más destacadas del mercado español— admite que la operación implicaría una potencial fusión del negocio de ambas compañías. No obstante, desde la sede del grupo en L’Hospitalet de Llobregat se hace un llamamiento a la cautela: el grupo subraya que, a fecha de hoy, "no se ha tomado ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno".
Un gigante global en el horizonte
De concretarse, la unión de Puig (propietaria de marcas como Carolina Herrera, Rabanne y Jean Paul Gaultier) con Estée Lauder (dueña de Clinique, MAC y Tom Ford Beauty) daría lugar a un coloso sin precedentes capaz de disputar el trono global a grupos de la talla de L’Oréal o LVMH.
Por el momento, Puig advierte que, mientras las negociaciones sigan su curso sin un contrato vinculante, no puede garantizarse que la operación llegue a término ni bajo qué condiciones económicas o estructurales se produciría. El mercado queda ahora a la espera de nuevos detalles sobre una transacción que redefiniría el mapa del lujo internacional.
NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN. HABRÁ AMPLIACIÓN.
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