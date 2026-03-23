Subida precio de la gasolina
¿Por qué sube el precio de la gasolina si se está vendiendo combustible comprado hace meses?
El precio de la gasolina se ha disparado en las últimas semanas, con subidas de hasta el 19% en el coste del combustible, impulsadas por el aumento del petróleo Brent y la tensión geopolítica global
La gasolina y el diésel saltan la barrera de los 2 euros por litro pese al descenso del precio del petróleo
En las últimas semanas, llenar el depósito de gasolina se ha convertido en uno de los dolores de cabeza para los conductores españoles. A nivel general, los precios del litro de combustible ya habrían superado el umbral del euro y medio, acercándose peligrosamente hasta los dos euros por litro repostado.
De esta forma, en solo una semana, el precio del diésel ha experimentado una subida del 9,21%, mientras que el aumento en el coste de la gasolina sería aún mayor, correspondiente a casi un 19% más. El principal responsable de este encarecimiento es el barril de petróleo Brent, medida de referencia en Europa, que ya habría superado la barrera de los 100 euros por unidad.
El coste de rellenar los surtidores de combustible
Sin duda, el actual clima de tensión entre Estados Unidos e Israel con Irán no ha hecho más perjudicar al mercado energético mundial, con efectos incluso más negativos que los de inicios de la guerra en Ucrania. En este contexto, son cada vez más los ciudadanos que se hacen la misma pregunta: ¿por qué los precios de la gasolina crecen tan rápido si las gasolineras compraron el combustible hace meses?
En este sentido, los expertos señalan la importancia de los costes futuros que puede suponer rellenar los surtidores para las gasolineras. Básicamente, los precios de gasolina no dependerían solo del coste histórico del combustible que ya está almacenado, si no de cuánto cuesta reponerlo y cómo están evolucionando los precios del petróleo a nivel internacional.
El modelo de "cohetes y plumas"
De hecho, algunos expertos como el economista Juan Luis Jiménez atribuyen el comportamiento de las empresas petroleras al modelo de "cohetes y plumas". Según este, el procedimiento es sencillo: "Ante subidas del coste de la materia prima, el precio minorista sube inmediatamente, aunque el petróleo que se vende hoy haya sido comprado meses atrás".
Más adelante, aunque la situación se estabilice, la gasolina no volvería a su precio habitual tan fácilmente: "Pero cuando ese mismo coste baja, el precio minorista tarda mucho más en actualizarse y bajar". En este caso, si el operador tiene claro que rellenar de nuevo sus tanques le va a suponer un mayor gasto en los próximos días, entonces ajustará los precios antes para no quedarse vendiendo barato un combustible que se está encareciendo.
Subir los precios para compensar las subidas del petróleo
Por otro lado, el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, desmiente la idea de que las gasolineras cuentan con grandes reservas de combustible que venden a precios baratos. El directivo asegura que la mayoría de instalaciones no cuentan con una gran capacidad de almacenaje.
Por ello, hay casos en los que los establecimientos deben recurrir a la compra de combustible de forma continua, para poder compensar la alta demanda en algunos territorios. Para Rabadán, da igual si se trata de estaciones mayoristas o minoristas; en ambos casos, el precio que pagarán a sus proveedores será el mismo, ya que está sujeto a la cotización internacional del momento en que se hace el pedido.
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