Muere a los 43 años el multimillonario Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans

Leonid Radvinsky, el reservado multimillonario propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, ha muerto de cáncer, según ha confirmado la empresa con sede en Londres este lunes. Tenía 43 años.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer", dijo la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico. "Su familia ha solicitado privacidad en este difícil momento".

Nacido en Ucrania y criado en Chicago, Radvinsky se licenció en Economía por la Universidad Northwestern, en el estado de Illinois en Estados Unidos. En 2018 adquirió Fenix International, matriz de OnlyFans, a los británicos Guy Stokely y Tim Stokely, fundadores de la plataforma en 2016, y desde entonces se mantuvo como director y accionista mayoritario.

Radvinsky la convirtió en un fenómeno cultural que transformó la industria pornográfica al permitir que los creadores cobraran directamente por su contenido. Poseía la empresa matriz de OnlyFans, Fenix International Ltd., según la última presentación de la compañía en el Reino Unido.

La entidad, con sede en el Reino Unido aunque la mayor parte de sus beneficios se generan en EE. UU., se ha convertido en uno de los mayores y más controvertidos éxitos tecnológicos del país, impulsada por la demanda de pornografía. Ahora, Su muerte plantea interrogantes sobre la propiedad de una de las plataformas de contenido generado por usuarios más controvertidas .

Aplicación muy polémica

Fundada en 2016 por el padre y el hijo británicos Guy y Tim Stokely, OnlyFans alcanzó la fama al alojar material pornográfico prohibido en la mayoría de las redes sociales. Su popularidad creció durante la pandemia, cuando muchos actores de cine para adultos y trabajadores sexuales recurrieron a internet en busca de fuentes alternativas de ingresos.

Radvinsky había estado en conversaciones para vender una participación del 60% en OnlyFans en un acuerdo que valoraría la empresa en unos 5.500 millones de dólares. Architect Capital, una firma de inversión poco conocida con sede en San Francisco, había iniciado conversaciones para liderar una oferta con capital y alrededor de 2.000 millones de dólares en deuda, según una persona familiarizada con el asunto. En febrero, las conversaciones aún se encontraban en una fase temprana, según dicha persona, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones son privadas.

OnlyFans repartió el año pasado dividendos récord por valor de 701 millones de dólares (alrededor de 600 millones de euros) a Radvinsky, uno de los mayores pagos de este tipo entre empresas privadas en el Reino Unido, según el Financial Times. De acuerdo con el periódico, en el último decenio la plataforma ha distribuido más de 25.000 millones de dólares (unos 21.500 millones de euros) a los creadores de contenido.

Ingresos de 6.200 millones de euros

En su último ejercicio fiscal, la plataforma registró ingresos por valor de 7.200 millones de dólares (casi 6.200 millones de euros), procedentes de los pagos de sus usuarios a los creadores.

Aunque la empresa ha intentado atraer a creadores más convencionales, como chefs famosos y deportistas, sigue siendo conocida por su contenido para adultos. OnlyFans cobra una comisión del 20% en la mayoría de las suscripciones y contenidos vendidos en la plataforma. En 2024, la empresa informó de más de 4,6 millones de cuentas de creadores y unos 377 millones de usuarios, con unos ingresos de 1.400 millones de dólares.

Radvinsky se había pagado a sí mismo alrededor de 1.800 millones de dólares en dividendos de la plataforma desde 2021. Nacido en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, la familia de Radvinsky se trasladó a Chicago cuando era niño. Más recientemente residía en Florida, según su página web. OnlyFans señaló que Radvinsky, quien concedió pocas entrevistas y declaraciones públicas, había apoyado "varios proyectos filantrópicos a nivel global."

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Según su página web, Radvinsky donó a organizaciones benéficas como Memorial Sloan Kettering Cancer Center, iniciativas de código abierto y West Suburban Humane Society. OnlyFans indicó que Radvinsky trasladó su propiedad a un fideicomiso en 2024.