Sector alimentario
Le Duff adquiere Panamar, proveedor de pan de Mercadona, y refuerza su liderazgo en el negocio europeo de panadería y bollería
La adquisición de Panamar Bakery Group por Le Duff crea un gigante de panadería congelada y refuerza el suministro clave de Mercadona
Europa Press
El grupo francés Le Duff ha cerrado la adquisición de la compañía española Panamar Bakery Group, proveedor habitual de pan de Mercadona, con el objetivo de consolidar un gran operador internacional en el sector de panadería y bollería, según ha informado la empresa en un comunicado. Se trata de la mayor operación corporativa realizada hasta la fecha por la firma gala.
Con esta compra, el grupo acelera su hoja de ruta para alcanzar un volumen de negocio de 3.500 millones de euros mediante sus distintas filiales: Bridor (panadería y bollería), Gourming (platos preparados), sus enseñas de restauración —Brioche Dorée, Del Arte, La Madeleine y otras franquicias—, además de su división inmobiliaria.
Panamar, que prevé cerrar el ejercicio con una facturación de 600 millones de euros y una plantilla de 2.600 empleados, está especializada en la fabricación y distribución de productos congelados de panadería y bollería. Su catálogo supera las 1.200 referencias y se comercializa en más de 20 países.
La presidenta de la compañía española, Isabel Martínez, ha destacado la sintonía estratégica entre ambas empresas. “Iniciamos esta nueva etapa con plena confianza. El espíritu emprendedor y los valores familiares que nos definen constituyen una base compartida con el Grupo Le Duff”, ha señalado.
Por su parte, el consejero delegado de Bridor, Philippe Morin, ha subrayado la relevancia de la integración. A su juicio, la operación permitirá a la filial “abrir una etapa decisiva” al situarse entre los principales actores mundiales del sector y reforzar su posición como compañía clave en la península ibérica.
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