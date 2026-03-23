Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Tres cambios ilegales en tu horario que tu empresa no puede hacer”

Los cambios de horario en el trabajo son más habituales de lo que parece. En muchas empresas se modifican turnos, se adelantan salidas o se cambian horas de trabajo con poca antelación. Sin embargo, la legislación laboral española establece límites claros a estas decisiones.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha explicado recientemente tres situaciones en las que los cambios de horario en el trabajo pueden ser ilegales, recordando que el Estatuto de los Trabajadores protege al empleado ante determinadas decisiones empresariales.

Cambiar el horario de un día para otro

Uno de los cambios de horario en el trabajo más comunes ocurre cuando la empresa decide modificar el turno o la jornada de un trabajador de forma repentina. Según explica Ignacio de la Calzada, esto no siempre es legal.

El Estatuto de los Trabajadores permite la llamada distribución irregular de la jornada, una herramienta que algunas empresas utilizan para adaptar los horarios a las necesidades de producción. Sin embargo, esta posibilidad tiene un límite claro: el trabajador debe recibir un aviso previo.

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece que el empleado debe ser informado con al menos cinco días de antelación. Por tanto, si una empresa comunica el cambio de horario en el trabajo de un día para otro, podría estar incumpliendo la normativa laboral.

Este aviso previo es clave para que el trabajador pueda organizar su vida personal, especialmente en cuestiones como el cuidado de hijos o la conciliación familiar.

Enviarte a casa antes y pedirte que recuperes las horas

Otro de los cambios de horario en el trabajo que, según el abogado laboralista, se produce con cierta frecuencia es cuando la empresa envía al trabajador a casa antes de terminar su jornada porque no hay trabajo.

En estas situaciones, algunas empresas piden después al empleado que recupere esas horas otro día. Sin embargo, la ley es clara.

El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores establece que si el trabajador está disponible pero la empresa no puede darle trabajo, el salario debe pagarse igualmente.

Esto significa que el empleado no está obligado a recuperar esas horas en otro momento.

Además, si la empresa exige recuperar ese tiempo posteriormente, esas horas podrían considerarse horas extraordinarias. Y según el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, las horas extra tienen carácter voluntario salvo que el convenio establezca lo contrario.

Cambiar las horas de contrato sin tu consentimiento

El tercer caso de cambios de horario en el trabajo señalado por Ignacio de la Calzada tiene que ver con la modificación del número de horas contratadas.

Cuando una empresa pasa a un trabajador de jornada completa a jornada parcial, no se trata simplemente de un cambio de horario. Se considera una novación contractual, lo que implica que debe firmarse un nuevo contrato, así lo recoge el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, si un trabajador a tiempo parcial pasa a trabajar menos horas, se considera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

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En este caso, la ley contempla diferentes opciones para el trabajador, reguladas en el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores: aceptar el cambio o incluso extinguir el contrato con derecho a indemnización y acceso a la prestación por desempleo.