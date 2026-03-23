David Plana: "Me gustaría que la Ryder Cup deje un legado en Girona"

Reproductor del podcast Girona Valley.

La llegada de la Ryder Cup de golf en el año 2031, con el duelo entre Europa y Estados Unidos, no es solo un hito deportivo; es el proyecto de transformación turística y económica más importante de la década para las comarcas gerundenses. David Plana, el hombre que ha liderado la gestión de Camiral Golf & Wellness durante los últimos doce años, analiza en el pódcast Girona Valley -número 80- las claves de un éxito que culmina años de esfuerzos.

El CEO de Camiral quiere que la Ryder "quede como legado en Girona", tal como ha ocurrido con otras ciudades y campos de golf que después de muchos años la gente todavía recuerda que "aquí se jugó la Ryder".

La Ryder Cup está considerada el tercer acontecimiento deportivo con más audiencia televisiva del mundo, solo por detrás de los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol. Para Plana, conseguir la sede para 2031 sitúa a Girona en una "liga planetaria". Las previsiones directas de impacto económico se sitúan "en torno a los 400 millones de euros", una cifra que se multiplica si se tiene en cuenta la promoción indirecta de la marca "Girona", "Barcelona" y "Catalunya" en mercados clave como Estados Unidos y Reino Unido.

Uno de los puntos fuertes de la candidatura ha sido el compromiso medioambiental. A diferencia de otros proyectos, la Ryder 2031 se hará "sin necesidad de construir un tercer campo de golf", aprovechando la calidad de las instalaciones actuales y el uso de agua regenerada. Se calcula que unas 270.000 personas visitarán el complejo durante la semana del torneo. Esto supone un reto logístico sin precedentes para la infraestructura hotelera y de transporte de toda la demarcación, tal como admite el CEO del complejo.

Como valoración, Camiral y las marcas Girona-Barcelona-Catalunya se sitúan en esta categoría como marca ciudad: la competición se jugará en Adare Manor-Limerick (Irlanda) en 2027, en 2029 en Boston y en 2033, en San Francisco.

El perfil del visitante de la Ryder Cup es un turista de alto poder adquisitivo, con un gasto medio diario que puede triplicar el de un turista convencional, "beneficiando directamente al comercio y la restauración local" de Girona y, especialmente, de la Costa Brava. Este perfil busca experiencias gastronómicas de alto nivel y servicios de lujo, lo que potenciará la marca "Girona" como un destino de excelencia internacional.

Nueva fundación

Durante la conversación del pódcast, Plana avanza que el complejo ha creado una fundación para aportar más valor social a su proyecto turístico. Acercarse a los jóvenes y luchar para combatir las desigualdades sociales es uno de los retos, después de anunciarse hace unos días el acuerdo de colaboración con la Fundació Impulsa. El programa incluye la introducción del golf en las escuelas cercanas al complejo (Sils, Caldes y Vilobí) para romper el mito de deporte elitista y fomentar los valores de la actividad física entre los jóvenes y promover nuevas oportunidades laborales vinculadas al turismo, la restauración y el golf.

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Como bien apunta Plana durante la entrevista, "estamos ante una carrera de fondo. La designación es el pistoletazo de salida, pero la victoria real será la transformación positiva que este proyecto deje en las comarcas gerundenses".