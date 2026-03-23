Vacaciones del primer cuatrimestre
¿Cuándo empieza la Semana Santa 2026? Fechas de Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua
El calendario lunar determina las fechas de la Semana Santa, el Carnaval y el Miércoles de Ceniza
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Al pensar en el calendario laboral del 2026, una de las primeras dudas que surgen en estas fechas es cuándo es Semana Santa. Este año, las vacaciones de primavera llegarán a finales del mes de marzo.
Gran parte de la población aprovecha estas fechas para salir de la ciudad, hacer una escapada y dirigirse a segundas residencias o lugares de descanso.
Días de Semana Santa en 2026
Las fechas de la Semana Santa se determinan a partir del calendario lunar. Así, el domingo posterior a la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte es el Domingo de Pascua (también llamado de Gloria o de Resurrección), que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A partir de ahí se distribuyen el resto de fechas, que en 2026 quedan así:
- Domingo de Ramos: 29 de marzo.
- Lunes Santo: 30 de marzo.
- Martes Santo: 31 de marzo.
- Miércoles Santo: 1 de abril.
- Jueves Santo: 2 de abril.
- Viernes Santo: 3 de abril.
- Sábado Santo: 4 de abril.
- Domingo de Resurrección: 5 de abril.
- Lunes de Pascua: 6 de abril.
Partiendo del Domingo de Pascua también se fijan los días de Cuaresma y, en consecuencia, del Carnaval. La Cuaresma, que consta de 40 días, empieza el Miércoles de Ceniza -que en 2026 será el 18 de febrero- y termina el Jueves Santo -2 de abril- (los domingos no se incluyen). Por tanto, el sábado de Carnaval será el 14 de febrero.
Unificar fechas
El cambio de las fechas de Semana Santa afecta a la actividad económica, el turismo, el comercio y el calendario escolar. Esta inestabilidad acabaría si saliera adelante el plan del papa Francisco de establecer una fecha fija para la Pascua (el segundo o el tercer domingo de abril), para que deje de depender de conjunciones astrales.
El propósito del ex-Pontífice, que falleció el 21 de abril, justo al acabar la Semana Santa del año pasado -el día 20 fue Domingo de resurrección-, es unificar la fecha católica de esta festividad con la de los ortodoxos, separados de Roma desde el siglo XI.
La iniciativa, que parece encallada pese a haber recibido el respaldo de varios obispos españoles, supondría un cambio que se notaría en la vida de millones de personas.
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