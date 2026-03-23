"Chips de huevo" y una pintura de gamba, entre los premios Innoval de Alimentaria

"Chips de huevo", "snacks" de bagazo cervecero, brócoli germinado y hasta una pintura de gamba han sido algunas de las propuestas ganadoras de los premios Innoval 2026 con los que el salón Alimentaria + Hostelco reconoce los lanzamientos más disruptivos en alimentación y bebidas desde abril de 2024.

Los premios Innoval han reconocido en la categoría de Bebidas a "Maison Perrier Chic", de Nestlé Waters, una línea de cócteles sin alcohol elaborados con agua con gas, zumos y extractos botánicos, según ha avanzado el salón en un comunicado.

En lácteos y derivados, "Yosoy", de Liquats Vegetals, ha sido premiada por su nueva familia barista y sus versiones Matcha Avena, Avena 0 %, Pistacho Avena y Chai Avena, sin azúcares añadidos, aditivos ni gluten.

En Cárnicos y Derivados, Torre de Núñez ha sido reconocida por su Gama Ligero, compuesta por chorizo curado y criollo con 30 % menos de grasa, alto contenido proteico y elaboración sin aditivos, gluten ni lactosa.

En Helados y Congelados, el premio ha sido para Pizza Snacks de Fripozo, con pequeños bocados inspirados en recetas de pizzería; y Churro Bites, mini churros congelados rellenos de Nocilla, de Maheso.

Carretilla, con sus gratinados refrigerados sin conservantes y presentados en bandejas de madera 100 % biodegradables, ha sido distinguida en la categoría de Productos frescos y refrigerados no lácteos.

El premio a la Proteína alternativa ha recaído en Ouegg, de Patatas Fritas Torres, los primeros chips elaborados únicamente con clara de huevo deshidratada mediante tecnología que conserva su valor nutricional.

Pintura de Gamba by Caviaroli ha sido premiada por su emulsión de gamba roja del Mediterráneo que actúa como salsa, aderezo y elemento decorativo con intenso sabor marino.

Germinado de Brócoli 4.0, de Germinats Tugas, ha sido destacada por su innovación en salud como superalimento funcional con sulforafano estabilizado y 50 veces más concentrado que el brócoli maduro.

Por su innovación en sostenibilidad, han sido reconocidos los Bagazitos, de Impact Foods, por transformar el bagazo cervecero en un snack rico en fibra y proteína.

Por su parte, el premio al placer se lo lleva Lingote de Mar, de Eurocaviar, por su capacidad de reinterpretar la hueva tradicional con una preparación de mújol envuelto en alga nori y confitado en aceite de oliva.

Finalmente, las patatas bañadas en chocolate Xocoxips, de AlfonsoTorres, ha recibido el galardón en la categoría de Dulcería innovadora y de conveniencia.

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Los ganadores han sido seleccionados entre los más de 300 productos expuestos en la muestra Innoval, el área de Alimentaria Hub que concentra la innovación más avanzada del sector. Son propuestas que reflejan las nuevas demandas de salud, sostenibilidad y experiencia gastronómica, según recoge el comunicado.