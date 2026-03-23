CCOO muestra su preocupación por la inestabilidad en la cúpula de Indra y pide al Gobierno “coherencia institucional”

CCOO ha manifestado su preocupación por los cambios y movimientos que se están produciendo en la dirección de Indra, una compañía que considera estratégica para el desarrollo industrial, tecnológico y geopolítico de España. En un comunicado difundido este lunes, la sección sindical de Industria en la empresa ha reclamado al Gobierno “coherencia institucional” ante una situación que, a su juicio, amenaza la estabilidad de la compañía.

El sindicato ha subrayado que Indra “no es una empresa más”, sino un actor fundamental en la construcción de la soberanía tecnológica tanto de España como de Europa, especialmente en sectores sensibles como la seguridad y la defensa.

En este contexto, CCOO ha defendido que el crecimiento de la compañía responde a una política industrial basada en la integración de capacidades, conocimiento y tejido productivo, lo que ha permitido situarla como una referencia internacional. Por ello, considera “inaceptable” que se impulsen dinámicas que generen inestabilidad, incertidumbre y un debilitamiento institucional dentro de la empresa.

Según la organización, estas actuaciones no son inocuas, ya que afectan de forma directa a la credibilidad del proyecto, a la confianza de los mercados y al empleo vinculado al grupo y a su ecosistema industrial.

El sindicato también ha criticado que ahora se pongan en duda decisiones y liderazgos que, recuerda, fueron promovidos desde las propias instancias públicas con pleno conocimiento del contexto existente. En ese sentido, ha insistido en que la coherencia institucional “no es una opción, sino una obligación” cuando están en juego intereses estratégicos para el país.

Asimismo, CCOO ha defendido que cualquier posible conflicto de interés debe analizarse y resolverse con el máximo rigor, transparencia y garantías legales, aunque ha advertido de que ese argumento no puede utilizarse como pretexto para desestabilizar un proyecto industrial que aún se encuentra en fase de consolidación.

Defender el empleo de calidad

En su comunicado, la organización sindical ha asegurado que la actual dirección de Indra ha demostrado en apenas 14 meses capacidad para reforzar la empresa, ampliar sus capacidades y posicionarla en mercados especialmente exigentes, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y la creciente competencia en los ámbitos tecnológico y de defensa.

Además, ha destacado el impacto de la compañía en la reindustrialización del país y en el equilibrio territorial, al generar empleo cualificado, fomentar ecosistemas de innovación y ejercer un efecto tractor sobre pymes, universidades y startups.

Para CCOO, este es precisamente el modelo que necesita España para avanzar hacia una economía más sólida, diversificada y resiliente. Por ello, ha lanzado un mensaje a los poderes públicos y a los actores implicados, al advertir de que el país no puede permitirse errores estratégicos en un momento como el actual.

En esta línea, el sindicato ha reclamado responsabilidad política, visión de Estado y compromiso con el interés general, con el objetivo de evitar decisiones que puedan comprometer el desarrollo de un proyecto industrial clave.

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“Defender Indra es defender el empleo de calidad, la industria tecnológica, la autonomía estratégica y el futuro productivo de España”, ha concluido CCOO, que ha asegurado que seguirá vigilante y actuará con firmeza para que la compañía continúe avanzando al servicio del interés colectivo y no de intereses coyunturales o particulares.