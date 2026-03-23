Limak inicia un ERE para despedir a 399 empleados cuando acaben las obras del Camp Nou

La constructora Limak ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 399 trabajadores de su plantilla en Catalunya, la gran mayoría de ellos personal técnico, una vez finalicen las obras del Camp Nou. El expediente ya ha sido registrado formalmente ante la autoridad laboral, según confirman fuentes consultadas del Departament de Treball de la Generalitat. Detrás de los despidos en la constructora principal se espera una cascada de ceses o recolocaciones entre los más de 1.000 empleados que prestan sus servicios en las obras pero a través de múltiples subcontratas, en las que desde el inicio de las operaciones han persistido distinas irregularidades y fraudes acreditados por la autoridad laboral, tal como ha ido avanzando EL PERIÓDICO.

La compañía de origen turco se prepara así para encarar la recta final de la remodelación del estadio blaugrana, que está previsto que termine en el plazo de año y medio. Según la última previsión validada por el Barça, los trabajos debieren finalizar en diciembre de 2027. Limak había realizado una importante ampliación de plantilla durante los últimos años, fruto de su contrato con el FC Barcelona, hasta el punto de convertirse en una de las constructoras con más empleados en plantilla de Catalunya. Ha llegado a acumular, durante los momentos de mayor actividad, hasta casi 500 trabajadores en su filial europea, con sede en la Avenida Diagonal de Barcelona.

Limak iniciará las negociaciones con los representantes de los trabajadores para ejecutar los despidos una vez finalicen las obras del Camp Nou, según ha avanzado 'La Vanguardia' y ha podido confirmar este medio. "Es evidente que el progreso de las obras y el menor volumen de trabajos pendientes hacen necesario un ajuste de plantilla estándar, propio de cualquier proyecto de esta envergadura y naturaleza. En consecuencia, Limak ha informado a los representantes legales de los trabajadores y a las autoridades competentes de su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE)", afirma la compañía en un comunicado.

A principios de febrero, la constructora celebró en Barcelona sus primeras elecciones sindicales, en las que el sindicato corporativo Fetico -especializado en servicios- quedó como primera fuerza, seguido de Valorian y de CCOO. Será con dichos representantes con los que la dirección turca negociará las indemnizaciones de su personal, en su mayoría altamente cualificados. Su salida será progresiva, a medida que durante los próximos meses dejen de ser necesarios sus servicios por la propia operativa de la remodelación. "Este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no afecta al avance de la remodelación del Spotify Camp Nou. Al contrario, se implementa específicamente para garantizar una reducción progresiva y ordenada del número de empleados de Limak dedicados al proyecto a medida que este encara su fase final", afirman desde Limak.

Pese al recorte de plantilla, la constructora turca afirma querer seguir con su actividad en Europa y disputando grandes contratos con los gigantes locales. "El proceso de ERE que se inicia no tendrá ningún impacto en la presencia futura de Limak en España y Europa, ya que la compañía mantiene un firme interés en seguir acometiendo proyectos de gran envergadura en la región", añaden.

Salida progresiva

Los operarios que participan directamente de los trabajos del Camp Nou deberán resolver por su cuenta sus negociaciones con las subcontratas. La reforma del estadio blaugrana se han erigido como una de las obras civil más importantes de Catalunya en años, tanto por su valor simbólico como por la magnitud de trabajadores que ha concentrado en un mismo punto. Durante los casi tres años de trabajos, la autoridad laboral ha ido destapando una serie de malas prácticas que se han ido reproduciendo entre las subcontratas reclutadas por Limak.

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Trabajadores sin los permisos en regla, salarios por debajo de convenio u horas extraordinarias sin pagar ni reconocer, entre otros. han trascendido tres millones de euros en sanciones y requerimientos, derivados de más de 200 expedientes sancionadores. Por el momento, han trascendido tres millones de euros en sanciones y requerimientos, derivados de más de 200 expedientes sancionadores. Actualmente, la Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat sigue con actuaciones abiertas, como la iniciada en la subcontrata Ramstar, sobre la que se investiga una denuncia por presunto empleo irregular una treintena de empleados.