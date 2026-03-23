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Ayudas a la reforma de viviendas

Ayudas a la vivienda: cómo el Programa PREE impulsa la eficiencia energética en los hogares

El Programa PREE, financiado con fondos europeos y estatales, puede cubrir hasta el 80% del presupuesto de rehabilitación en viviendas, incluyendo mejoras en eficiencia energética y accesibilidad

La Generalitat lanza ayudas de 5 millones para rehabilitar viviendas vacías en pueblos rurales

La ayuda económica puede alcanzar los 70.000 euros por vivienda en la Comunidad de Madrid

La ayuda económica puede alcanzar los 70.000 euros por vivienda en la Comunidad de Madrid / Tucasa.com

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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La situación actual de la vivienda se ha visto marcada en su mayoría por un encarecimiento del precio por metro cuadrado, así como por el estancamiento que presentan los salarios. Frente a ello, muchas comunidades autónomas ofrecen ayudas económicas destinadas a la reforma y rehabilitación de viviendas.

Entre ellas, podemos destacar el caso de la Comunidad de Madrid, que promociona medidas para inmuebles situados en municipios con menos de 5.000 habitantes. En los últimos años, el Gobierno madrileño ha centrado sus esfuerzos en las políticas fiscales, además de las prestaciones vinculadas al acceso y mejora de la vivienda.

¿Qué es el Programa PREE?

A nivel general, estas ayudas a la vivienda se crean para intervenciones específicas en eficiencia energética, accesibilidad o rehabilitación de edificios. Todas ellas se enmarcan en el Programa PREE, diseñado para aplicarse en viviendas ubicadas en entornos rurales o pequeñas localidades, según las características de los municipios y las condiciones de sus habitantes.

El Programa PREE se plantea como una ayuda a nivel nacional para financiar la mayoría de los gastos que supone la rehabilitación de edificios e inmuebles. En algunos casos, el coste cubierto puede alcanzar hasta el 80% del presupuesto, en función del tipo de vivienda. Estas prestaciones se encuentran cofinanciadas por los fondos europeos NextGenerationEU, así como por fondos estatales del Ejecutivo español.

Tipos de obras cubiertas y porcentajes mínimos

Entre los distintos tipos de obras que cubre el programa de ayudas, podemos mencionar mejoras en la envolvente térmica, ya sean fachadas, cubiertas o ventanas, aislamiento, cambios en instalaciones de calefacción, refrigeración o incorporación de energías renovables. En este sentido, la cuantía recibida varía en función de la obra realizada, tanto en viviendas individuales como en edificios residenciales.

En cuanto a las proporciones, el programa PREE establece unos porcentajes mínimos a la hora cubrir gastos de reforma: un mínimo del 50% para intervenciones en la envolvente térmica, del 40% para modificaciones en instalaciones térmicas, y del 20% para medidas destinadas a la iluminación eficiente.

Hasta 70.000 euros en la Comunidad de Madrid

En muchos casos, las ayudas suelen alcanzar los 12.000 euros por vivienda como máximo, aunque en la Comunidad de Madrid esta cuantía puede llegar a los 70.000 euros. Además, algunos usuarios podrían beneficiarse de incrementos adicionales que oscilen entre el 15% y 25%, siempre que cumplan ciertos requisitos o se realicen mejoras significativas en eficiencia energética.

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Actualmente, además del territorio madrileño, esta medida afecta a diferentes comunidades autónomas como Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y País Vasco.

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