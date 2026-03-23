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Industria alimentaria
Alimentaria 2026, en directo: horario, novedades y última hora de la feria en Barcelona
El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha reivindicado los 50 años del salón y su capacidad de adaptación al sector durante la presentación de la nueva edición de Alimentaria, organizado por Alimentaria Exhibitions, que se celebra desde este lunes 23 hasta el jueves 26 de marzo en el recinto Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.
El certamen espera recibir a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % internacionales, y pretende ser una plataforma impulsora de negocios, internacionalización y "networking"
A continuación iremos incorporando a un hilo informativo todas las novedades y noticias de última hora relacionadas con la feria.
¿Qué alimentos exportan las empresas catalanas y qué países los compran?
Catalunya volvió a marcar un nuevo récord exportador el año pasado en lo relativo a las producciones agrarias, ganaderas, pesqueras y alimentarias, con 15.727 millones de euros vendidos a 200 países extranjeros. "La previsión para este 2025 es mantener el volumen de exportaciones y también ese valor añadido, que viene dado, en buena medida, por la innovación y por la seguridad alimentaria de la producción catalana", según Dèlia Perpinyà, directora gerente de Prodeca, el organismo de la Conselleria d'Agricultura que se dedica a la promoción internacional de las producciones agroalimentarias catalanas.
José Luis Bonet: "El próximo salto de la industria alimentaria debe ser la internacionalización"
Varios ministros de Agricultura, entre ellos el español Luis Planas, la colombiana Martha Viviana Carvajalino y el peruano Felipe César Meza Millán, van a participar, entre otras autoridades y directivos de empresas, en la Cumbre Agroalimentaria, Sistemas Alimentarios Globales, que se celebra la semana próxima en Barcelona, dentro del marco de la feria Alimentaria-Hostelco y organizada por la Fundación Incyde y la Fundación Dieta Mediterránea. El encuentro lo preside José Luis Bonet (Barcelona, 1941), también presidente de la Cámara de Comercio de España y, desde hace unos días, presidente honorífico de Freixenet.Aquí puedes leer una entrevista con él
Pablo Gallén
Alimentaria-Hostelco 2026 celebra 50 años reforzando su perfil internacional y su apuesta por la hostelería
Alimentaria-Hostelco 2026 celebra su 50 aniversario del 23 al 26 de marzo en Barcelona con el objetivo de afianzarse como la gran plataforma ferial de toda la cadena de valor del comercio minorista y la alimentación. La cita reforzará además su perfil internacional e innovador, al tiempo que consolidará su apuesta por el canal hostelería.
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