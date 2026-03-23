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Industria alimentaria

Alimentaria 2026, en directo: horario, novedades y última hora de la feria en Barcelona

Una joven come una hamburguesa de origen alternativo, de polvo de insecto, durante la feria Alimentaria de 2024.

Una joven come una hamburguesa de origen alternativo, de polvo de insecto, durante la feria Alimentaria de 2024. / MAITE CRUZ

María Jesús Ibáñez

Sabina Feijóo Macedo

Barcelona
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El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha reivindicado los 50 años del salón y su capacidad de adaptación al sector durante la presentación de la nueva edición de Alimentaria, organizado por Alimentaria Exhibitions, que se celebra desde este lunes 23 hasta el jueves 26 de marzo en el recinto Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.

El certamen espera recibir a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % internacionales, y pretende ser una plataforma impulsora de negocios, internacionalización y "networking"

Noticias relacionadas y más

A continuación iremos incorporando a un hilo informativo todas las novedades y noticias de última hora relacionadas con la feria.

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