La declaración de la ONU sobre la 'bancarrota hídrica' del planeta urge a la agricultura a acelerar su reconversión

Una parte del secreto está en el riego, explica Pere Meya, director de Proyectos Agrícolas en el grupo Ametller Origen, "en ajustar la cantidad de agua a las necesidades básicas de la planta, con lo que se consigue que el fruto se desarrolle con más sabor y también con más nutrientes", cuenta. De este modo, y aplicando también una técnica de poda similar a cómo se hacía años atrás, la compañía agroalimentaria catalana ha obtenido los tomates Auri, el nombre con el que ha bautizado a una nueva variedad de estas hortalizas, más adaptadas al cambio climático. Pero, más allá de producir nuevos alimentos para ganar cuotas de mercado, el ahorro de agua de riego se está convirtiendo ya en una exigencia en la agricultura que se practica en España. Y en todo el planeta.

Y más después de que la ONU declarara a finales del pasado enero el inicio de una era de bancarrota hídrica global, lo que significa que se ha superado la escasez tradicional de agua y se ha entrado ya en una fase de agotamiento irreversible de los recursos de agua dulce. Han desaparecido glaciares, se han secado lagos y lagunas y se han agotado miles de acuíferos naturales. "Muchas regiones han vivido muy por encima de sus posibilidades hidrológicas. Ha sido como tener una cuenta bancaria de la que se extrae dinero cada día sin que entre un solo depósito. El saldo ya es negativo", ilustraba Kaveh Madani, autor del informe encargado por las Naciones Unidas, en la presentación de sus conclusiones.

Si a eso se le suma el hecho de que la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que en 2050 se tendrán que producir casi un 50% más de alimentos que los que se generaban en 2012 para satisfacer la demanda mundial, la ecuación se hace difícil de resolver. "Hay que proteger cada gota de agua y aprender a vivir con el agua que nos queda", subrayaba Madani.

Campo de trigo afectado por la sequía en Preixana (Lleida). / Foto : Jordi V. Pou / EPC

El regadío ha ganado relevancia en todo el mundo, en tanto que permite que las cosechas sean más productivas. También la ha cobrado en España, que ha vivido unos años de severas sequías. Aquí, el regadío ya produce el 40% de los alimentos, mientras la agricultura de secano, la más tradicional y que ocupa todavía el 80% de la superficie cultivada, da el 60% de las producciones restante.

Todavía falta mucho

Entre el 60% y el 70% del agua dulce del país se destina en la actualidad a regadío agrícola. Más de la mitad de ese agua, el 56%, la consumen tres cultivos: el olivar, el cereal de grano y los frutales no cítricos. La buena noticia es que el consumo de agua del sector agrario "se ha mantenido bastante estable, o incluso ha tendido a decrecer ligeramente, gracias al esfuerzo de modernización de los regadíos", subraya Judit Montoriol, economista sénior de CaixaBank Research y autora del estudio 'El uso del agua en la agricultura: avanzando en la modernización del regadío y la gestión eficiente del agua'.

Riego por aspersión en una finca de cereales en la provincia de Zaragoza. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Visto cómo se ha reducido la pluviometría media en los últimos años, cada vez es más urgente, pues, "producir más por cada gota de agua", alertan los expertos, lo que implica la aplicación de riegos optimizados, ya sean por goteo, por aspersión o de precisión, o todos ellos combinados. Urge la modernización de los sistemas de regadío (algunos más antiguos tienen claros fallos de eficiencia) y trabajar teniendo en cuenta que el manejo del agua debe considerarse integrado con el suelo, los nutrientes y las plantas.

Así, como hace Pere Meya con sus tomates Auri, el futuro pasa por ajustar calendarios de riego a las necesidades reales de cada cultivo y etapa del crecimiento. La tecnología ya existe, explican fuentes de la compañía catalana MatHolding, cuya filial Netafim, primer fabricante mundial de sistema de goteo, estima "un ahorro de agua en el gota a gota del 30% respecto al riego tradicional por gravedad". La mala noticia es que según el Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario Español, "únicamente tres de cada 10 agricultores utilizan sensores avanzados para saber el estado del suelo, y solo uno de cada 10 utiliza plataformas de apoyo".

Tomates y también manzanas

Mientras tanto, el sector y la investigación siguen trabajando en el desarrollo de variedades más adaptadas. Lo hacen las empresas privadas, como el caso ya mencionado de Ametller Origen, con su "tomate de piel fina y sabor intenso, con más azúcares naturales que los que tienen otras variedades", destaca el responsable de este proyecto, que los comercializa desde hace ya un año en sus tiendas en Catalunya.

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Caja de tomates Auri, de Ametller Origen. / Ametller Origen

Pero también lo hacen las administraciones públicas, como el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que depende de la Generalitat y que ya ha desarrollado dos variedades de manzanas, bautizadas como Tutti y Stellar, y que están adaptadas para resistir altas temperaturas y el cambio climático. Destacan por mantener una textura crujiente, jugosa y un color rojo intenso en climas cálidos