Más de 58.000 millones de euros de impacto y 177.000 empleos: la industria agroalimentaria ya representa el 18% del PIB catalán

Con un volumen de negocio de 57.981 millones de euros y una potencia creciente, gracias al ritmo de exportaciones y al dinamismo de sus emprendedores, la industria del comer ya representa el 18,3% del PIB catalán, según datos del estudio 'El sector agroalimentario en Catalunya', elaborado por la agencia Acció de la Conselleria d'Empresa i Treball, en colaboración con Prodeca, empresa pública de la Conselleria d'Agricultura para la promoción internacional de los alimentos catalanes. El informe se ha hecho público este domingo, como antesala de la inauguración de la feria Alimentaria Hostelco, que abre sus puertas desde este lunes hasta el jueves, próximo, constata asimismo que el sector empleó en 2025 a 177.383 personas, lo que le convierte en el más importante de la industria manufacturera catalana en términos de facturación y puestos de trabajo.

La mayor parte del negocio se concentra en la industria de la alimentación y las bebidas, con 3.690 empresas, 40.333 millones de euros en ventas y más de 98.700 trabajadores. A ella se suma el sector primario, con casi 50.000 explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras que facturan 6.369 millones y emplean a casi 50.000 personas, así como una industria auxiliar que cuenta con 987 empresas, casi 11.300 millones de euros y cerca de 29.000 trabajadores.

Se trata además de un sector maduro, ya que el 63% de las empresas agroalimentarias en Catalunya se establecieron hace más de 10 años. En cuanto a los principales segmentos del sector, señala el estudio de Acció y Prodeca, las industrias cárnicas, que representan al 33% del total, son las que mayor peso tienen, seguidas de los productos para la alimentación animal (17%) y el pescado, las hortalizas y los aceites (13,4%). Pero también tienen cada vez más relevancia las empresas emergentes, hasta el punto de que en Catalunya hay 158 'start-ups' agroalimentarias que en conjunto facturan 175 millones de euros.

Una joven come una hamburguesa de origen alternativo, de polvo de insecto, durante la feria Alimentaria de 2024. / MAITE CRUZ

De hecho, según el documento, el número de compañías puestas en marcha por emprendedores ha aumentado un 32% durante el último quinquenio (2021-2025), y la ciudad de Barcelona se posiciona como el mejor ecosistema de 'start-ups' del sur de Europa, de acuerdo con StartupBlink. Así, el estudio hace hincapié en el ámbito emergente de la proteína alternativa, que en Catalunya ya cuenta con 105 empresas que generan un volumen de negocio de 436 millones de euros y dan trabajo a casi 1.000 personas. En este sentido, subraya la presencia de empresas como Heura, Novameat, Zyrcular Foods o Libre Foods.

Esta potencia del sector, celebra el presidente de Alimentaria, Toni Llorens, "en todas las etapas de la cadena de valor, porque tenemos unas materias primas espectaculares, tenemos una industria agroalimentaria exportadora e innovadora", debería conducir a las administraciones y al sector privado "a aspirar a que Barcelona sea la capital mundial de la alimentación", apostillaba Llorens en una entrevista con este diario.

Récord en exportaciones

Durante 2025, el sector agroalimentario catalán batió su récord de exportaciones, con productos vendidos en mercados internacionales por valor de 16.903 millones de euros, un aumento del 7,5% respecto al año anterior. En esta línea, Catalunya cuenta con una base de más de 3.200 empresas exportadoras regulares, y vuelve a posicionarse como el primer territorio exportador agroalimentario de España (22% del total), según el mismo estudio.

La fortaleza del sector agroalimentario catalán también impulsa la atracción de inversión extranjera directa, lo que ha favorecido la implantación en el territorio de los principales actores internacionales del sector. En el quinquenio 2021-2025, un total de 38 proyectos de inversión extranjera captaron 772 millones de euros (un 43% más que en el quinquenio 2016-2020), y crearon más de 2.800 puestos de trabajo. Por países, Alemania fue el principal país inversor, seguido de Francia, Estados Unidos, Suiza y Bélgica. En estos últimos cinco años, empresas internacionales como Danone, Nestlé, Aldi, Haribo, Schwarz o Carrefour han realizado inversiones en Catalunya.

Productos de Polonia, País de Honor de la próxima edición de Alimentaria + Hostelco. / El Periódico

El estudio pone de manifiesto, finalmente, las tendencias globales del sector y los principales retos que tendrá que afrontar. En este sentido, remarca tendencias como la alimentación sostenible, impulsada por consumidores concienciados con el impacto ambiental de los productos; la alimentación saludable, que refleja nuevos retos en relación con la dieta y la nutrición; o los 'foods for pleasure', una categoría que engloba las propuestas que ponen el foco en ofertas gastronómicas para disfrutar.