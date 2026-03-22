Jóvenes payeses protestan disfrazados de conejo contra la plaga en Lleida

Una veintena de jóvenes de Unió de Pagesos han protestado contra la plaga de conejos que arrasa cultivos en la llanura de Lleida tras el acto de clausura de la 153ª Fira de Sant Josep de Mollerussa, que ha presidido el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Los campesinos exigieron soluciones a la emergencia cinegética aprovechando la presencia del conseller. Disfrazados como conejos y con pancartas con lemas como 'Proteger a los payeses, no a los conejos' y 'Queremos soluciones ya', siguieron a Ordeig durante su visita institucional al certamen.

Este año cierra la Fira cierra con una buena valoración del 85% de los expositores. Un 55% de ellos ha visto cumplidas sus expectativas de negocio, según datos detallados por el presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona.

Bajo el eslogan 'Conills i conseller ens roseguen la paciència' ('Conejos y consejero nos roen la paciencia'), los agricultores han reivindicado más contundencia y rapidez de acción con la plaga de conejos. También reclaman más recursos humanos, como efectivos del cuerpo de agentes rurales para controlar la plaga, y compensaciones "justas y rápidas" por los daños en los cultivos. Los jóvenes han seguido al conseller a lo largo de su visita a expositores de la feria para ejemplificar que a ellos también les persiguen los conejos en sus fincas.

Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, de espaldas a las parcantas de los payeses. / Alba Mor

Todo ello, después del acto de clausura de la 153 edición de una feria "de referencia", según el conseller. Durante su parlamento, Ordeig ha destacado la necesidad de modernizar el canal de Urgell, de apostar por las energías renovables e instalar plantas de biogás por no depender de los costes energéticos. Además, el conseller también ha anunciado la intención del Govern de aprobar la próxima semana un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, además de los anunciados por el gobierno de Pedro Sánchez. "No debemos despistarnos, vemos cómo países competidores defienden sus intereses. Hace falta que nosotros los defendamos también en Bruselas, en el Ministerio y aquí en casa con una buena PAC, unos buenos recursos y haciendo de la producción de alimentos una prioridad de país", ha dicho Ordeig.

Valoración positiva

De los datos de la encuesta de satisfacción de los expositores se desprende que el 84 % la valora "bien" o "muy bien", frente al 63 por ciento que se recogió la pasada edición. Además, un 77% de los negocios participantes en el certamen han dicho que volverían el próximo año, mientras que el 1%, no. En cuanto a las cifras de negocio, Solsona ha apuntado que el 55% han visto cumplidas sus expectativas, si bien un 8% asegura haberlas superado.

"Objetivamente, podemos decir con la boca bien grande que la feria ha ido muy bien. Los expositores así nos lo dicen, el visitante lo reafirma y los volúmenes de negocio que les presentaremos en las próximas semanas seguro que también lo reafirmarán", ha concluido el presidente de Fira de Mollerussa, quien ha destacado que la cifra de fidelización de los expositores.