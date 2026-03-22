Girona es la provincia con menos competencia bancaria

La provincia de Girona es, según el último estudio de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), el territorio donde la concentración bancaria es más elevada de toda Catalunya si se analiza la red de oficinas, y uno de los más tensionados también en cuanto al crédito. El informe dibuja un mercado fuertemente dominado por muy pocas entidades, con un liderazgo especialmente acentuado de una entidad y con indicadores que sitúan a Girona claramente por encima del resto de demarcaciones catalanas en riesgo para la competencia efectiva.

El estudio recuerda que la concentración del sector bancario en Catalunya se ha intensificado desde la crisis financiera de 2008, en paralelo a la reducción de entidades, el cierre de sucursales, la desaparición de cajeros y la pérdida de puestos de trabajo. En el caso catalán, este proceso también ha ido ligado a la desaparición de las antiguas cajas de ahorros y a operaciones de fusión y absorción que han reforzado el peso de los grandes bancos, especialmente tras la absorción de Bankia por parte de CaixaBank.

Ahora bien, es en Girona donde este proceso presenta algunos de los rasgos más marcados. En oficinas, CaixaBank concentra el 50,6% de la red provincial, una cifra muy superior a su cuota en Barcelona, Lleida o Tarragona. El segundo operador es el Banc Sabadell, con el 16%, y el tercero es BBVA, con el 13,5%. Entre los tres primeros controlan el 80,1% de las oficinas gerundenses, llegando los cinco primeros al 93,2%. El índice Herfindahl-Hirschman (IHH), uno de los principales indicadores para medir la concentración de un mercado, sube hasta los 3.134 puntos; se considera que el grado de concentración de un mercado es moderado cuando el IHH sobrepasa los 1.800 puntos y alto cuando supera los 2.500. El valor de Girona es el más alto de Catalunya y supera claramente a Barcelona (2.103), Lleida (2.712) y Tarragona (2.851).

Este dominio no se limita a la red física. En crédito total, CaixaBank también lidera con mucha distancia en Girona, con una cuota del 42,6%, seguida de BBVA con el 17,3%, Banc Sabadell con el 15,6% y Santander con el 12,2%. En este segmento, la suma de las tres primeras entidades con mayor presencia en la provincia alcanza el 75,7%, y las cinco primeras alcanzan el 92,3%, con el IHH a 2.557 puntos. Es decir, también aquí el mercado gerundense presenta unos niveles de concentración notablemente elevados.

La situación es aún más sensible en dos ámbitos especialmente relevantes para el tejido social y económico: las familias y las pequeñas y medianas empresas. En el crédito a los hogares, CaixaBank tiene en Girona una cuota del 44,6%, y el IHH sube hasta los 2.701 puntos, con los cinco principales operadores concentrando el 93,1% del mercado. En el crédito a las pymes, CaixaBank alcanza el 41,5% y sumando las cinco entidades más relevantes se eleva hasta el 93,8%, con un IHH de 2.495 puntos. La ACCO advierte que estos niveles pueden traducirse en mayores dificultades para acceder a la financiación, menos capacidad de negociación por parte de los clientes y unas condiciones menos favorables, sobre todo para particulares y pequeñas empresas.

El informe subraya, además, que la competencia digital no compensa suficientemente esta concentración. A pesar del auge de la banca online, las 'fintech' y los nuevos operadores, la ACCO señala que su presión competitiva sigue siendo limitada, sobre todo en productos de mayor complejidad o importancia, como las hipotecas o el crédito a pymes. En estos casos, tanto las familias como las empresas siguen dependiendo en buena medida de la banca tradicional y de la atención presencial, algo especialmente relevante en una demarcación con fuerte peso de municipios pequeños y población dispersa.

Esta dependencia del canal físico es precisamente uno de los puntos que acentúan la vulnerabilidad de Girona. La demarcación tiene 122 municipios sin oficina ni cajero automático, y esta falta de acceso estable a los servicios bancarios afecta al 7,8% de la población gerundense. Sólo Lleida supera a Girona en porcentaje de población afectada, pero la ACCO remarca que el riesgo de exclusión financiera es especialmente alto en Girona y Lleida, y más bajo en Barcelona.

En Girona hay 24,92 km² por oficina y 7,25 km² por cajero, valores claramente por encima de la media catalana y muy alejados de los de Barcelona. En cambio, el número de habitantes por oficina es de 3.464,59, un dato similar al del conjunto del país, pero que en una provincia con mucha dispersión territorial no evita las dificultades de acceso físico a los servicios.

La ACCO también baja hasta la escalera municipal y aquí vuelven a aparecer varios puntos calientes en las comarcas gerundenses. Aunque la ciudad de Girona presenta un IHH de 1.478 y, por tanto, una estructura relativamente menos concentrada que otras capitales, existen municipios donde la competencia es mucho más débil. Castelló d'Empúries registra un IHH de 3.600, uno de los más altos de Catalunya; Castell-Platja d'Aro y Lloret de Mar llegan a los 3.333; Banyoles y Torroella de Montgrí se sitúan en 2.778; Palafrugell en 2.222, y Blanes en 2.099. Figueres, con 14 oficinas, presenta un IHH de 1.939, ya junto al umbral de mercado altamente concentrado.

Una de las principales conclusiones del estudio es que es necesario evitar nuevas fusiones que incrementen aún más la concentración, sobre todo en aquellos municipios o áreas donde ya hay pocos bancos presentes. El organismo también propone reforzar las medidas para evitar la exclusión financiera. Entre las recomendaciones se encuentran facilitar oficinas móviles, agentes financieros itinerantes y cajeros desplazados; promover redes compartidas de cajeros y cajeros independientes en condiciones no discriminatorias; y fomentar acuerdos abiertos entre bancos y operadores con infraestructura en el territorio, como Correos, estancos, administraciones de lotería, supermercados o gasolineras, para ampliar puntos de acceso al efectivo ya los servicios básicos.

En este contexto, el estudio ve con buenos ojos el servicio itinerante de banca móvil impulsado por la Generalitat, que actualmente presta servicio a 457 municipios (más de 100 en las comarcas de Girona) sin oficina bancaria permanente. Sin embargo, también advierte que estos mecanismos alternativos todavía tienen un uso bajo y que es necesario acompañarlos de más información, educación financiera y medidas para hacer más accesible el canal digital, especialmente para las personas mayores y los colectivos más vulnerables.