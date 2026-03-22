Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España vaciadaBarcelonaIránSánchezNueva YorkVelocidadMelatoninaBTSNicholas BrendonOriol Mitjà
instagramlinkedin

Alimentación

¿Es el café el nuevo cacao?

Los expertos advierten que el precio de este producto podría hundirse como ocurrió con el ingrediente clave del chocolate

El precio del chocolate se ha duplicado desde enero de 2024 y los fabricantes afirman que ya no bajará

Imagen de archivo de una taza de café solo.

Imagen de archivo de una taza de café solo. / EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ya hay expertos de la industria del café que hacen comparaciones entre el mercado del café y el del cacao, anticipando que los precios del café se hundirán en los próximos meses, del mismo modo que los precios del cacao se desplomaron después de tocar un techo histórico en 2024, según publica la agencia Reuters.

Éste fue el foco de las discusiones en la convención anual de la Asociación Nacional del Café de la semana pasada en Tampa, Florida. "Me sorprendería que no sucediera", dijo Carley Garner, estratega sénior de materias primas de DeCarley Trading, una división de Zaner. "Creo que el café es el nuevo cacao".

Los precios del cacao en Nueva York alcanzaron un récord en diciembre de 2024, con más de 12.000 dólares por tonelada, ya que el mal tiempo en los países productores redujo la oferta. Pero poco más de un año después, el cacao se desplomó más de un 70% a medida que los consumidores recortaron el consumo de chocolate de alta gama y los fabricantes de chocolate redujeron el tamaño de los envases o reformularon las barras de caramelo con alternativas más baratas al cacao.

Al igual que el cacao, el café arábica también subió de precio debido a que el clima negativo en los trópicos obstaculizó la producción. Alcanzó un récord en febrero de 2025 y siguió siendo caro mientras los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump distorsionaron el comercio. Sin embargo, la expectativa de una fuerte recuperación de la producción en Brasil, el mayor productor, hizo que los precios bajaran este año.

"Creo que los precios del café estarán en dos dólares la libra para fin de año", apunta Garner, en una relación que equivale a 1,73 euros los 453 gramos o 3,81 euros el kilo de café. Ella cree que los altos precios ya están perjudicando la demanda.

El analista de café de Avere Commodities, Digby Beatson-Hird, cree que el café de Nueva York caerá aún más, a 1,80 dólares por libra este año. El mercado cerraba a casi 2,93 dólares la libra este martes.

Reducción de costes

Una encuesta de la NCA realizada a 1.500 personas en Estados Unidos en enero concluyó que el 61% de los encuestados tomó medidas para recortar el gasto en café. Algunos redujeron las visitas a cafeterías y bebieron más en casa, mientras que otros cambiaron a marcas más baratas. Sin embargo, el número de consumidores de café no disminuyó.

La industria también respondió, afirma David Behrends, jefe de comercio de Sucafina, uno de los comerciantes de café más grandes del mundo. Los arábicas suaves más caros, como los cafés colombiano y centroamericano, han perdido participación de mercado, dijo, mientras que los granos robusta más baratos ganaron peso.

La demanda de café se estancó en 2025, explica Carlos Mera, analista jefe de café del banco holandés Rabobank, que añade que no experimentó crecimiento el año pasado en comparación con un aumento histórico de la demanda del 2,3% anual antes de la pandemia. Mera apunta que la reciente caída del precio del café probablemente llegará a los consumidores e impulsará nuevamente la demanda. Este experto espera un aumento del 2% en 2026.

Noticias relacionadas y más

Pero según el citado medio, las cifras de demanda muestran una marcada diferencia entre el café y el cacao, hasta el punto de que también hay expertos que dudan que los precios del café se desplomen como pasó con el cacao. La esperada cosecha récord de café en Brasil podría no reflejarse a la baja en los precios al mercado, dijeron analistas. Eso será así porque los agricultores están bien capitalizados y venderán gradualmente, probablemente conservando volúmenes para reponer sus existencias, afirma Cleber Castro, representante de ventas de docenas de granjas en Brasil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un proyecto español logra capturar hasta el 98% del amoníaco producido por las granjas y convertirlo en fertilizante para el campo
  2. Crece el temor por la proximidad del buque fantasma ruso a plataformas petroleras en aguas libias
  3. La huelga de médicos en España deja miles de consultas y operaciones suspendidas
  4. BBVA advierte de que los jóvenes serán los primeros en sufrir los ajustes del mercado laboral por la IA
  5. Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
  6. El protagonista de 'Peaky Blinders' Cillian Murphy se rinde ante Rosalía: 'No he parado de escuchar su música
  7. Invasión terrestre de Irán: los peligros que prevén los marines de EEUU
  8. Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Medio

Precio de la gasolina y diésel hoy, 22 de marzo en España por la Guerra de Irán: nuevas subidas en el coste de los carburantes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 22 de marzo en España por la Guerra de Irán: nuevas subidas en el coste de los carburantes

El "fenómeno Labubu" toma Barcelona con su cuarta tienda en menos de un año

El "fenómeno Labubu" toma Barcelona con su cuarta tienda en menos de un año

El mosaico de Gaudí que se esconde en una iglesia de Barcelona

El mosaico de Gaudí que se esconde en una iglesia de Barcelona

Más de 58.000 millones de euros de impacto y 177.000 empleos: la industria agroalimentaria ya representa el 18% del PIB catalán

Más de 58.000 millones de euros de impacto y 177.000 empleos: la industria agroalimentaria ya representa el 18% del PIB catalán

L’Hospitalet reivindica la historia (muchas veces olvidada) de las mujeres de la ciudad: “Ha habido un menosprecio global”

L’Hospitalet reivindica la historia (muchas veces olvidada) de las mujeres de la ciudad: “Ha habido un menosprecio global”

Cuba sufre un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional

¿Es el café el nuevo cacao?

¿Es el café el nuevo cacao?

La rebaja al 10% del IVA de los carburantes entra en vigor este domingo

La rebaja al 10% del IVA de los carburantes entra en vigor este domingo