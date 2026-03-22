¿Es el café el nuevo cacao?

Ya hay expertos de la industria del café que hacen comparaciones entre el mercado del café y el del cacao, anticipando que los precios del café se hundirán en los próximos meses, del mismo modo que los precios del cacao se desplomaron después de tocar un techo histórico en 2024, según publica la agencia Reuters.

Éste fue el foco de las discusiones en la convención anual de la Asociación Nacional del Café de la semana pasada en Tampa, Florida. "Me sorprendería que no sucediera", dijo Carley Garner, estratega sénior de materias primas de DeCarley Trading, una división de Zaner. "Creo que el café es el nuevo cacao".

Los precios del cacao en Nueva York alcanzaron un récord en diciembre de 2024, con más de 12.000 dólares por tonelada, ya que el mal tiempo en los países productores redujo la oferta. Pero poco más de un año después, el cacao se desplomó más de un 70% a medida que los consumidores recortaron el consumo de chocolate de alta gama y los fabricantes de chocolate redujeron el tamaño de los envases o reformularon las barras de caramelo con alternativas más baratas al cacao.

Al igual que el cacao, el café arábica también subió de precio debido a que el clima negativo en los trópicos obstaculizó la producción. Alcanzó un récord en febrero de 2025 y siguió siendo caro mientras los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump distorsionaron el comercio. Sin embargo, la expectativa de una fuerte recuperación de la producción en Brasil, el mayor productor, hizo que los precios bajaran este año.

"Creo que los precios del café estarán en dos dólares la libra para fin de año", apunta Garner, en una relación que equivale a 1,73 euros los 453 gramos o 3,81 euros el kilo de café. Ella cree que los altos precios ya están perjudicando la demanda.

El analista de café de Avere Commodities, Digby Beatson-Hird, cree que el café de Nueva York caerá aún más, a 1,80 dólares por libra este año. El mercado cerraba a casi 2,93 dólares la libra este martes.

Reducción de costes

Una encuesta de la NCA realizada a 1.500 personas en Estados Unidos en enero concluyó que el 61% de los encuestados tomó medidas para recortar el gasto en café. Algunos redujeron las visitas a cafeterías y bebieron más en casa, mientras que otros cambiaron a marcas más baratas. Sin embargo, el número de consumidores de café no disminuyó.

La industria también respondió, afirma David Behrends, jefe de comercio de Sucafina, uno de los comerciantes de café más grandes del mundo. Los arábicas suaves más caros, como los cafés colombiano y centroamericano, han perdido participación de mercado, dijo, mientras que los granos robusta más baratos ganaron peso.

La demanda de café se estancó en 2025, explica Carlos Mera, analista jefe de café del banco holandés Rabobank, que añade que no experimentó crecimiento el año pasado en comparación con un aumento histórico de la demanda del 2,3% anual antes de la pandemia. Mera apunta que la reciente caída del precio del café probablemente llegará a los consumidores e impulsará nuevamente la demanda. Este experto espera un aumento del 2% en 2026.

Pero según el citado medio, las cifras de demanda muestran una marcada diferencia entre el café y el cacao, hasta el punto de que también hay expertos que dudan que los precios del café se desplomen como pasó con el cacao. La esperada cosecha récord de café en Brasil podría no reflejarse a la baja en los precios al mercado, dijeron analistas. Eso será así porque los agricultores están bien capitalizados y venderán gradualmente, probablemente conservando volúmenes para reponer sus existencias, afirma Cleber Castro, representante de ventas de docenas de granjas en Brasil.