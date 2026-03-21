Virginia, vecina de Madrid: "Ya casi no me compensa ir a trabajar por el precio de la gasolina"

Lo primero que dice al descolgar el teléfono es que no sabe qué hacer, que "ya casi no me compensa ir a trabajar por lo que me cuesta la gasolina". Se llama Virginia Díaz, vive desde hace años en Pedrezuela, un municipio de la sierra de Madrid, y trabaja de vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Casi 40 kilómetros de trayecto cada mañana, a los que se suman otros 40 de vuelta, más los que hace su marido con el otro coche que tienen para llevar a su hija al colegio en la capital.

"Al día estamos haciendo 200 kilómetros en coche" entre una cosa y otra, resume esta vecina de la periferia de la región. Con la escalada imparable de los precios del combustible por culpa de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz (por donde pasa cerca del 20% del comercio mundial de crudo), este volumen de desplazamientos diarios se traduce en un golpe que ha dejado tiritando a la economía familiar. El gasto en carburante, cuenta, se ha incrementado en “casi 200 euros más al mes”, una cantidad que se añade a los “cerca de 300” euros que ya destinaban antes a repostar.

“Si sigue subiendo, imagínate”, lamenta Virginia. Con su sueldo como vigilante y la situación de su marido, en paro en estos momentos, "la merma" en la capacidad adquisitiva de su familia "es enorme". Ante este escenario, empiezan a preguntarse “si vamos a poder asumirlo” e incluso “si vamos a poder salir con el coche”. Para más inri, la falta de alternativas de transporte agrava el problema. "Yo entro a las 5 a trabajar, por lo que no hay buses", explica. Tampoco para que su hija vaya al colegio a tiempo, ya que, afirma, "el transporte en la sierra es muy deficitario".

Con miedo a que la escalada de precios continúe, esta vecina de Pedrezuela reconoce que ya se plantea soluciones extremas, como irse temporalmente a vivir a casa de sus padres, en Madrid. “¿Qué haces, si no, te quitas de comer?”, se pregunta Virginia con entre la resignación y el hastío. Encima, "la comida también va a empezar a subir dentro de poco, y los tipos de interés", añade. "Llega un momento en el que dices: bueno, ¿qué hago?".

Su caso es extremo, pero refleja muy bien la creciente presión que sienten miles y miles de madrileños, sobre todo aquellos que dependen del coche a diario. El litro de combustible ya roza o supera la barrera de los 2 euros en casi toda la región, y la previsión es que continúe la tendencia alcista. “Especialmente en el diésel”, apunta Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuyos análisis reflejan un incremento del 16% en el gasóleo y de un 8% en la gasolina. Donde más se han disparado los precios, paradójicamente, es en las estaciones low cost. Por dos razones, explica, García: que "no tienen sistemas de almacenamiento ni refino propios" y que "parten de precios más bajos", por lo que "el margen de subida es mayor".

En cuanto a la energía, el portavoz de la OCU explica que la organización llegó a estimar una subida de alrededor del 30% en la factura eléctrica, aunque admite que esa previsión probablemente tendrá que revisarse a la baja por la reciente estabilización del mercado. En los primeros días del repunte el precio del gas se disparó, pero después el mercado mayorista se ha comportado de forma más favorable, también gracias al efecto positivo de las renovables, ya que el sol y el viento abaratan la generación. Respecto al gas, indica que la subida de la tarifa se espera para finales de abril, aunque matiza que una cosa es la tarifa y otra la factura final, que previsiblemente se verá algo suavizada por la caída del consumo con la llegada del buen tiempo.

Por el momento, el aumento del coste de la energía no se ha trasladado de forma clara a la cesta de la compra. Los alimentos que hoy están en los lineales aún no recogen ese aumento de costes, “con escasas excepciones”, apunta García, por lo que la organización no espera subidas inmediatas en este capítulo. No obstante, avisa de que, más tarde o más temprano, “es inevitable” que el incremento del precio de la energía acabe repercutiendo “en el resto de productos y servicios”.

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A la espera de que se produzca, por el momento el único consejo que puede dar este experto a los consumidores de la región es “repostar en la gasolinera más barata”, algo que considera “más importante que nunca” dada la “notabilísima” diferencia de precios que sigue existiendo entre estaciones. Asimismo, aprovecha para insistir en una reclamación de fondo: reforzar el transporte público para que más ciudadanos puedan “abandonar el vehículo privado” y disponer de alternativas reales ante episodios como el actual.