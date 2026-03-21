Toni Llorens, presidente de Alimentaria: "Tenemos una superferia, pero hay que aspirar a que Barcelona sea la capital mundial de la alimentación"

Presidente de la feria Alimentaria desde 2022, el ingeniero y empresario Toni Llorens, consejero delegado de Serunion, afronta la 50ª edición de este salón bienal con varios retos por delante. El más inmediato, tratar de superar la barrera de los 107.000 visitantes registrados en la edición anterior. A más largo plazo, apoyar a las empresas del sector ante un consumidor que se encuentra en pleno proceso de transformación.

¿Cómo valora el haber llegado a este aniversario tan señalado, medio siglo ya de existencia?

Alimentaria ha tenido un papel muy claro a lo largo de estos 50 años, que ha sido acompañar a la industria, a todo el ecosistema de la alimentación: los agricultores, los ganaderos, los pescadores, la industria transformadora, la cadena de distribución, y el mundo de la restauración, de la hostelería, del 'food service', lo que se conoce como el sector horeca. Es algo que otras ferias no tienen, algunas únicamente se focalizan en la alimentación dentro del hogar, pero no se ocupan de la restauración o de la hotelería...

De hecho, disculpe, ¿cuándo empezó Hostelco? Porque esta sí que es más reciente, ¿no?

Pues Hostelco no cumple los 50 todavía, pero poco le falta... Y el hecho de que se celebren juntas Alimentaria y Hostelco aún refuerza más lo que decía de la cadena de valor. En este tiempo, hemos intentado ser un punto de encuentro, en el que compartir las inquietudes del sector y mostrar las innovaciones que aparecen, los cambios de tendencia en el consumidor...

¿Y cómo ha cambiado el sector en estos años?

De entrada, cuando se inauguró Alimentaria, en España, por ejemplo, la distribución no estaba organizada. Al cabo de un tiempo, apareció la distribución organizada primero. Después se concentró muchísimo todo en el tema de las marcas de distribuidor. Entonces apareció la restauración organizada, porque España era un país de bares, de cafeterías, pero eran microempresas. Así que, luego, el mundo de la restauración organizada tomó un peso importante. Y por el camino, un consumidor muchísimo más exigente, que tiene claro la relación que hay entre la alimentación y la salud. Es un consumidor que quiere soluciones cómodas, pero que no comprometan la salud. Y en esto se está trabajando muchísimo. ¡Y en la sostenibilidad también! Y por el camino, en estos años, ha habido de todo: inflaciones de precios, una pandemia, cambio climático.

El presidente de Alimentaria, Toni Llorens, en un momento de la entrevista. / MANU MITRU / EPC

Mencionaba ahora la pandemia, ¿hubo algún momento que fuera un punto de inflexión de la feria?

Yo tengo una teoría. Si la industria de la alimentación hace tantos años que existe, desde la época de los romanos o antes, es porque, en definitiva, es una industria muy dinámica, muy necesaria y muy capaz de adaptarse a todo lo que va pasando. Está continuamente en evolución. Continuamente. El hecho de que se cumplan 50 años celebrando la feria es también por la propia voluntad de la industria. Fíjese que hay bastantes empresas que han estado en todas las ediciones y que no hay tantos sectores donde haya tantas empresas que 50 años después sigan siendo importantes y líderes en sus mercados.

¿Cómo sitúa esta feria a Barcelona?

En Barcelona hay muchas ferias muy importantes, desde luego. Acabamos de vivir un Mobile que ha sido impresionante. Pero Alimentaria tiene una pequeña diferencia y es que es una feria autóctona, una feria de una industria tremendamente arraigada en el país. Porque en España, en Catalunya y en Barcelona, las tres en cascada, si alguna cosa sabemos hacer bien, en las que somos líderes en el mundo, es en el tema de la alimentación. En todas las etapas de la cadena de valor, porque tenemos unas materias primas espectaculares, tenemos una industria agroalimentaria extraordinariamente potente, exportadora, innovadora. Y tenemos unos cocineros, unos restaurantes, una gastronomía que es la mejor del mundo. Nos hemos acostumbrado a tener en Barcelona el mejor restaurante del mundo y nos parece normal. Hay muchísimas ciudades que no lo han tenido nunca. Alimentaria es una superferia, pero yo creo que hemos de aspirar a más, a que Barcelona fuera la capital mundial de la alimentación.

Tendremos 3.300 expositores, de los cuales 1.200 internacionales de 70 países distintos. No hay otra feria igual en España

¿Con quién compite Alimentaria?

A ver, Alimentaria tiene 3.300 expositores, de los cuales 1.200 internacionales. O sea, no hay ninguna otra feria en España con esos datos, capaz de atraer a gente de 70 países distintos. ¿Con quién compite? En España, con nadie, es otra dimensión. Por contra, es cierto que dentro de Alimentaria hay muchas Alimentarias, porque es un salón de salones. Y yo creo que eso también es relevante, porque está, el más grande de todos es Intercarn, pero está el salón con productos ecológicos, está el de 'fine foods'... Con lo cual, cada uno de estos salones, quizás sí, que compiten con otras ferias nacionales, pero en conjunto de todos ellos no hay ninguna otra. Y otra cosa muy importante es que, aparte de los números de los expositores, hay 350 actividades distintas en cuatro días, 90 diarias.

¿Ha crecido respecto al año pasado?

De momento, de lo que sabemos hoy será récord de todo. Tiene más de 100.000 metros cuadrados de exposición, llena siete pabellones, 18 campos de fútbol llenos de cosas de comer. Es de largo la más internacional: la edición anterior ya era muy internacional, pero está lo es muchísimo más. Y bueno, por la parte de los visitantes, el año pasado tuvimos 107.000 y este año esperamos como mínimo 110.000.

Toni Llorens, presidente de Alimentaria, ante el cartel del 50º aniversario de la feria barcelonesa. / MANU MITRU / EPC

¿Qué cosas o propuestas nuevas se van a poder ver?

Es que hay mucha innovación, aunque depende del sector. Hay innovación en maneras de producir. Hay innovación en formatos que le ganan al consumidor. Hay innovación en productos nuevos, por ejemplo, por citar alguna cosa, va a haber torreznos con sabor a lima y chile. Y muchas, muchísimas más.

¿Y hacia dónde va la alimentación y la agroindustria? Nos daban el otro día datos de exportaciones y está siendo un motor exportador para España.

Es que España es una potencia mundial. Pero centrando el tema, yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. La primera es la sostenibilidad, que quiere decir tener alimentos para todo el mundo, empleando unos recursos acotados, los menos recursos posibles de agua, de suelo, con el mínimo impacto posible en el medio ambiente. Y la otra es pensar en un consumidor muy consciente de la salud y que busca alimentarse mucho mejor y, a poder ser, del modo más fácil posible.

¿Con platos preparados?

A ver, a ver... Yo creo que esto no va a ser ni blanco ni negro. Es cierto que cada vez menos gente en su casa hace el caldo y lo compra ya envasado, porque está perfectamente bueno, es sano y es mucho más cómodo de utilizar. Y aunque es verdad que la gente ya no se dedica horas a cocinar, lo que en realidad pasa es que le cuesta ponerse a ello cuando es una obligación de cada día. Pero hay una tendencia de personas a las que les gusta degustar y comer bien. Por eso hay tantos restaurantes gastronómicos respecto a hace 20 años.

"A la gente le cuesta ponerse a cocinar cuando es una obligación de cada día, pero hay muchas personas que lo disfrutan como algo lúdico y ocasional"

¿Coincide con quienes dicen que vamos a las casas sin cocina, entonces?

Es que hay un tema de obligación y otro tema lúdico u ocasional. Fíjese que las cocinas abiertas ya son una realidad hoy en la mayoría de las casas, porque también evoluciona la manera de vivir. Es impensable que haya una persona dedicada a la cocina como antes, cuando había un miembro de la familia que se dedicaba a cocinar y se pasaba todo el día con eso. Ese miembro de la familia hoy trabaja y se tienen que encontrar soluciones. Ahora es, además, algo mucho más participativo. Una cocina abierta permite que mientras estás cocinando y preparando o poniendo la mesa tengas una interacción y no estés cerrado en un sitio. Es una evolución más lo que nos viene por delante

¿Algún área en auge? ¿Algún sector que este año les haya pedido más superficie porque están creciendo?

Muchas, muchas. Para empezar lo primero es el área internacional, que crece más del 40% respecto a la edición anterior. Después un salón que tira muchísimo es el cárnico, el mayor de todos. Crece mucho todo el tema de productos ecológicos y sostenibles. Bueno, de promedio crecen casi todos. También en la parte de Hostelco.

Vienen también tres ministros de Agricultura de América Latina...

Noticias relacionadas

Viene gente de todo el mundo. Es que el 25% del público de la edición anterior eran ya internacionales. Esto son unas 30.000 personas... Este año hay una cosa, que es aún un embrión, que es la primera edición de un concurso internacional de cocina. Es pequeñito todavía, pero va por países, como unos Juegos Olímpicos de la restauración, es algo que no existe en el mundo, en el que compiten selecciones nacionales. Y es un paso más dentro de la internacionalización, está certificado por una organización internacional de cocineros.