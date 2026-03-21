Los supermercados que mejor pagan en Catalunya: el top 10 que más da que hablar

Trabajar en un supermercado sigue siendo una de las vías más habituales para entrar al mercado laboral, también en Girona y en toda Catalunya. Ahora bien, cuando se habla de quién paga mejor, hay que afinar: no todas las empresas publican las cifras con el mismo detalle y, según el caso, el salario cambia por jornada, categoría, antigüedad, incentivos y convenio.

Por eso, este ránking se ha elaborado con criterio periodístico y con la máxima prudencia, combinando convenios oficiales, datos corporativos y ofertas laborales publicadas recientemente.

Podio de supermercados

En primera posición aparece Mercadona, que sigue marcando perfil propio dentro del sector. La compañía comunicó a finales de 2024 que el personal base pasaría a cobrar 1.685 euros brutos al mes en el primer año, una cifra que la sitúa claramente por encima de muchas otras cadenas, y en 2026 ha mantenido mejoras laborales adicionales, como más vacaciones y gratificaciones extra.

La segunda plaza es para Consum, muy presente también en Catalunya. La cooperativa informó en febrero de 2026 de que el salario mínimo de acceso del personal socio quedaba situado en 19.318 euros brutos anuales, después de una nueva subida retributiva. Además, el convenio publicado en el BOE fija para 2026 salarios base anuales de 17.249,42 euros en el grupo 1, 18.543,10 en el grupo 2 y 20.124,27 en el grupo 3, cosa que la mantiene entre las empresas más competitivas del sector.

El tercer lugar es para Lidl, que hace años que se reivindica como una de las cadenas más fuertes en salarios iniciales. La propia empresa defiende en su documentación corporativa que mantiene el salario mínimo inicial más alto del sector desde 2016, y recuerda que su convenio propio pactó un incremento acumulado de al menos el 16,5% hasta 2025. Aunque no todas las tablas de 2026 son igual de transparentes públicamente, Lidl sigue apareciendo entre las referencias salariales del gran consumo.

Otros supermercados bien valorados

La cuarta posición es para Eroski, que mantiene un marco salarial bastante competitivo. El BOE recoge que, para 2026, el aumento fijo del 2% no queda absorbido en los salarios brutos anuales por debajo de los 20.000 euros, un indicio claro de que la compañía se sitúa en una franja salarial relevante dentro del sector. No es el dato más simple de leer para el gran público, pero sí una pista sólida sobre el nivel retributivo.

En quinto lugar colocaría Dia, que sigue teniendo sueldos de entrada competitivos según convenio. El VI convenio del grupo, publicado en el BOE, fija para 2026 salarios anuales de 17.040,13 euros en el módulo base profesional, con importes superiores en otros módulos y centros, incluido 17.679,97 euros en el caso de Sabadell. Esto hace que, en clave catalana, la cadena mantenga una posición notable dentro del mercado laboral.

La sexta plaza es para Carrefour, con un salario base anual de 16.982,04 euros para el grupo profesional IV en 2026, 17.324,18 euros en el grupo III y 18.363,66 euros en el grupo II, según el acuerdo salarial publicado este año. Su fuerza no es solo el salario base, sino también los complementos y la escala interna, que pueden hacer crecer la nómina real.

Cadenas catalanas

A partir de aquí entran con más fuerza las cadenas catalanas. Ametller Origen se situaría en una séptima posición orientativa: ofertas publicadas este 2026 en Girona indican 1.460 euros brutos al mes para 40 horas y 1.094 euros para 30 horas, con incentivos anuales en algunos casos. Es un dato especialmente valioso porque sale de vacantes concretas en el territorio, y no solo de estimaciones genéricas.

Bonpreu y Esclat ocuparían la octava plaza, con una realidad un poco más heterogénea según tienda y sección. En ofertas recientes se ven sueldos de 17.000 euros brutos anuales para perfiles de dependiente de supermercado en nueva apertura, pero también anuncios de 1.500 euros brutos al mes para jornadas completas e incluso 1.700 euros brutos al mes en algunos perfiles concretos. Por eso, Bonpreu queda bien situado, pero con más dispersión salarial que otras cadenas de la parte alta del ránking.

Aldi quedaría en novena posición dentro de este top 10 ampliado. Las referencias salariales publicadas para 2025 situaban al personal base en 16.945,22 euros anuales, con subidas según categoría. No es una cifra menor, pero hoy cuesta más encontrar datos tan afinados y específicos de Catalunya como en otros operadores, y eso la hace bajar algún escalón en una comparativa estricta.

La décima posición sería para Condis, otra cadena muy vinculada a Catalunya. En ofertas publicadas este 2026 para Barcelona ciudad y Matadepera, la compañía mostraba salarios de 1.400 euros brutos al mes para puestos de cajero o reponedor a jornada completa. Es una cifra competitiva, pero queda por debajo de algunos rivales directos si se compara la entrada salarial pura.

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La fotografía final, pues, deja un ránking orientativo encabezado por Mercadona, Consum y Lidl, con Eroski, Dia y Carrefour todavía muy fuertes, y con Ametller Origen, Bonpreu, Aldi y Condis completando un top 10 en el que Catalunya tiene un peso claro. La conclusión más honesta es esta: sí que se puede ordenar, pero sin vender una exactitud absoluta que las propias empresas no siempre facilitan. Y, en este escenario, las cadenas catalanas no lideran todavía la clasificación general, pero sí que han conseguido entrar de lleno en la conversación sobre cuáles pagan mejor.