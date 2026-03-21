Estudio científico
Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
Investigadores aseguran que la desaparición de la pesca supondría una mayor "amenaza" para la biodiversidad por la mayor presión sobre la producción agrícola, el principal "motor de extinción" de numerosas especies
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Jorge Garnelo
Sustituir toda la proteína animal procedente de la pesca extractiva por un mix de carnes de ganado y aves requeriría casi cinco millones de kilómetros cuadrados adicionales de tierra para su producción, una superficie mayor que la extensión de la selva tropical intacta de Brasil y equivalente a 169 veces la de Galicia. Esa es una de las conclusiones más llamativas del estudio liderado por el investigador Duncan Leadbitter (University of Wollongong), publicado en la revista Reviews in Fisheries Science & Aquaculture. La investigación expone que la desaparición de la actividad pesquera aumentaría "las amenazas a la biodiversidad" y que "las especies terrestres y de agua dulce tienen más probabilidades de estar amenazadas de extinción que las especies marinas", asegurando que la producción agrícola es "la principal causa de estas extinciones".
"La mitad de la superficie cultivable del planeta ha pasado de ser hábitats naturales a zonas de producción de alimentos", recoge el artículo, identificando esta situación como "un factor clave de la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas terrestres". Según advierte, la caída de la producción de productos del mar, derivada de "importantes reducciones en el acceso a los recursos pesqueros y su consumo", implicará una mayor demanda de suelos agrícolas, elevando aún más la presión en tierra.
"Un sistema dominado por el ser humano"
Los investigadores afirman que la producción agrícola es "el principal motor de las extinciones" de las especies terrestres, puesto que se basa en "la transformación de estructuras ecosistémicas naturales complejas en sistemas simples dominados por el ser humano". La pesca, en cambio, puede operar "dentro de la estructura" de los ecosistemas naturales si está bien gestionada.
"La evidencia disponible sugiere que depender aún más de los alimentos de origen animal terrestres, sustituyendo las fuentes de proteína marina por terrestres, podría provocar una mayor pérdida de biodiversidad", advierte el estudio. Sus autores instan a los responsables políticos a "considerar las implicaciones de restringir el uso de los recursos pesqueros sobre la biodiversidad planetaria", más allá de las medidas destinadas a lograr un uso sostenible.
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