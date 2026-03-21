La constructora Pineca pone a la venta una vivienda prefabricada de dos plantas y 132 metros cuadrados por solo 35.995 euros

Es un hecho el auge que está presentando el mercado de la vivienda prefabricada en España, posicionándose como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan comprar su primera casa. Con todo ello, y en vista de la subida de la vivienda, los portales inmobiliarios suelen ofrecer oportunidades únicas de casas prefabricadas y baratas.

Una vivienda de dos plantas y porche exterior

Un gran ejemplo de ello es el modelo VERA S, ofertado por la constructora de inmuebles prefabricados Pineca. Esta casa cuenta con una superficie de 132 metros cuadrados distribuidos en dos plantas de gran amplitud. Otro factor clave es su precio reducido de 35.995 euros, pensado para familias que buscan una vivienda óptima con bajo coste.

Otro de los puntos clave de esta vivienda es su amplio porche, de 13 metros cuadrados, que permite relajarse cómodamente y tener acceso directo al exterior. Por otro lado, el diseño interior de VERA S permite equilibrar estética, amplitud y comodidad, sobre todo para familias medianas, e incluso más numerosas.

Porche de la casa prefabricada / Pineca

Una gran amplitud y luminosidad

La gran cantidad de ventanas y puertas, de tamaño considerable, apoyarían esta sensación de comodidad y espaciosidad en la vivienda, así como la presencia de luz natural en su interior. En cuanto a la distribución del inmueble, la primera planta cuenta con un dormitorio principal de grandes dimensiones, además del salón.

Por otro lado, la segunda planta cuenta con otras estancias según las preferencias del comprador, variando entre dos o cuatro dormitorios. De esta forma, la vivienda ofrece versatilidad a las familias, pudiendo destinar el espacio para visitas, teletrabajo, almacenamiento, etc.

Dormitorio principal de la vivienda / Pineca

Una alternativa adaptada a las necesidades del comprador

El modelo VERA S se realiza con materiales constructivos que combinan durabilidad, estética rústica y un aislamiento adecuado. Entre sus numerosas opciones de cubierta, techado y suelos, el usuario también puede mejorar aspectos como la eficiencia energética y las condiciones térmicas de la vivienda.

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Este diseño se plantea como una alternativa de vivienda para maximizar la comodidad de los residentes, permitiendo adaptar su interior a las necesidades específicas de cada familia. Sin duda, las casas prefabricadas se han convertido en una opción muy atractiva dentro del mercado inmobiliario, tanto por su rapidez de construcción, como por la posibilidad de personalización y el bajo coste que supone para los compradores.