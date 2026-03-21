El BOE advierte a las petroleras de multas de hasta seis millones si no facilitan información sobre los precios

Las petroleras podrán ser multadas con hasta seis millones de euros si no facilitan la información sobre precios que les pueda solicitar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así lo establece el decreto ley de medidas para afrontar el conflicto en Oriente Medio, que ha publicado este sábado el Boletín Oficial del Estado.

En concreto, el artículo 28.5 dice que el incumplimiento de los requerimientos de información "tendrá la consideración de infracción grave", de acuerdo con lo previsto en la ley de hidrocarburos. Esta norma concreta que las infracciones graves pueden ser sancionadas "con una multa de hasta seis millones". El decreto habilita a la CNMC para pedir información a mayoristas y gasolineras.

El texto concreta que se habilita a la CNMC para "solicitar la información que resulte necesaria a los agentes que participan en la distribución mayorista y al por menor de productos petrolíferos, en particular en relación con precios, volúmenes de venta, costes y cualquier otro dato relevante para el análisis del funcionamiento del mercado".

Reporte semanal

Por otro lado, establece que, durante un período de tres meses desde la entrada en vigor del decreto, los operadores mayoristas de productos petrolíferos con capacidad de refinación en España reportarán semanalmente a la CNMC información sobre los costes de adquisición de productos petrolíferos y los precios de venta de carburantes en las estaciones de servicio, tanto propias como independientes. La CNMC trasladará esta información al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; al de Hacienda; al de Transición Ecológica; y al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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Antes del 31 de mayo, la CNMC publicará un estudio sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de carburantes tanto a particulares como a profesionales, con especial atención a la evolución de precios y del grado de competencia efectiva en el contexto de la guerra de Irán, incluyendo el comportamiento de márgenes, con el fin de valorar la adecuación al marco de regulación vigente. El plan anticrisis del gobierno español incluye 80 medidas, entre ellas la rebaja del 21% al 10% del IVA en los carburantes, la electricidad y el gas.