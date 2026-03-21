Cada vez más padres ayudan a sus hijos a comprar piso en Catalunya: la vía legal para pagar mucho menos en impuestos

Acceder a la vivienda es cada vez más difícil para los jóvenes, y muchas familias han decidido intervenir antes de que sea tarde. En Catalunya, las donaciones de padres a hijos para comprar piso se han convertido en una herramienta legal clave para reducir impuestos y facilitar la emancipación, siempre que se cumplan las condiciones que marca la normativa autonómica.

El mecanismo es sencillo en apariencia: un padre o una madre dona dinero a su hijo para que adquiera su primera vivienda habitual. Pero la diferencia fiscal frente a regalar directamente una casa es notable. Según la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la entrega de dinero puede aplicar una reducción de hasta el 95% de la base imponible, lo que rebaja de forma sustancial la factura tributaria del hijo.

La regulación y los requisitos están definidos por la Agència Tributària de Catalunya, dependiente de la Generalitat de Catalunya.

Qué dice la norma y cuánto se puede ahorrar

La reducción se aplica cuando el dinero donado se destina a la compra de la primera vivienda habitual del descendiente. La administración exige varias condiciones formales y materiales:

Destino finalista : el importe debe usarse para adquirir la vivienda habitual.

: el importe debe usarse para adquirir la vivienda habitual. Plazo : la compra debe formalizarse en los meses siguientes a la donación.

: la compra debe formalizarse en los meses siguientes a la donación. Límites de importe : la reducción tiene un tope general de 60.000 euros, ampliable a 120.000 en casos de discapacidad.

: la reducción tiene un tope general de 60.000 euros, ampliable a 120.000 en casos de discapacidad. Perfil del beneficiario : habitualmente se exige que el hijo sea menor de 36 años y cumpla determinados umbrales de renta.

: habitualmente se exige que el hijo sea menor de 36 años y cumpla determinados umbrales de renta. Formalización notarial: la donación debe constar en escritura pública.

Si se cumplen estos puntos, el ahorro es significativo. Por ejemplo, en una donación de 50.000 euros destinada a la entrada de un piso, solo tributaría una pequeña parte tras aplicar la reducción, lo que reduce miles de euros en impuestos.

Por qué no es lo mismo donar una vivienda

Cuando lo que se dona es directamente un inmueble, la fiscalidad se complica. El hijo también paga el impuesto por lo recibido, pero no puede aplicar esta reducción específica. Además, el progenitor puede tener que declarar en el IRPF la ganancia patrimonial generada por la revalorización de la vivienda, y asumir la plusvalía municipal si corresponde.

Existe una excepción relevante: los mayores de 65 años que donan su vivienda habitual pueden quedar exentos de tributar esa ganancia en el IRPF, según el criterio de la Agencia Tributaria.

Planificación y seguridad jurídica

Los expertos fiscales recomiendan planificar la operación con antelación y documentarla correctamente. La administración puede considerar donación cualquier transferencia relevante de dinero entre particulares si no está justificada.

En un contexto de precios elevados y dificultades de acceso al crédito, anticipar parte de la herencia en vida se ha convertido en una estrategia frecuente entre familias catalanas. Bien estructurada, es una fórmula legal que combina apoyo familiar y eficiencia fiscal.