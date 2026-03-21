El grupo alimentario Schara se alía con el gigante PFG

La empresa de salchichas Schara ha formalizado una alianza estratégica con Premium Food Group (PFG), grupo cárnico alemán propiedad de la familia Tönnies y líder en el mercado europeo para producir en instalaciones de esta segunda compañía.

La alianza se llevará a cabo mediante la creación de una empresa en que participarán ambos socios y que estará liderada por Sabine Schara como consejera delegada. En la nueva estructura, Schara aportará su marca y producto, mientras que PFG aportará su capacidad productiva. La alianza permitirá ampliar el porfolio con algunas novedades que se presentarán a partir de la semana que viene en Alimentaria.

Esta alianza estratégica representa un paso más en la colaboración que ambas compañías iniciaron en 2023, cuando la compañía con sede en Barcelona se vio imposibilitada para continuar la producción en sus instalaciones. La familia Tönnies desempeñó entonces un papel clave para garantizar la continuidad industrial de Schara en la que es su principal categoría de producto, el de las salchichas

El acuerdo permite a Schara mantener el control de su producción, garantizando la consistencia del producto y la coherencia de la marca. Asimismo, refuerza la capacidad industrial de Schara para respaldar sus planes de expansión.

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Schara fue fundada en Barcelona en 1955 por el maestro charcutero alemán Michael Schara y es dirigida actualmente por su nieta, Sabine Schara. Premium Food Group, por su parte, es un grupo alemán de propiedad familiar especializado en la producción y comercialización de productos alimentarios y cárnicos. Sus orígenes también se remontan a una carnicería de barrio, desde la que ha evolucionado hasta convertirse en líder europeo del sector. Su facturación superó en 2023 los 7.300 millones de euros y contaba con 21.000 empleados en todo el mundo.