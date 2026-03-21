La ruta de Adif para que los trenes de mercancías lleguen a Barcelona, vacía en su primera semana

Las empresas ferroviaris de mercaderías procedentes de Europa están descartando hacer su entrada en Barcelona desviándose por Manresa y Lleida, en la que era una de las posibilidades ofrecidas por Adif a raíz del corte de siete semanas en el túnel de Rubí.

Desde el inicio del corte, ninguna empresa ha optado por este recorrido de más de siete horas, aunque la posibilidad está ahí, según ha podido confirmar la ACN. Raisider Mediterraneo, una operadora ferroviaria con sede en Portbou que se dedica a importar y exportar mercancías de productos siderometalúrgicos, ha elaborado una operativa de transporte por carretera para atender las demandas más "urgentes". Transfesa France, en Cervera de la Marenda, se dedica a realizar el cambio de ejes a los convoyes y ahora tiene la actividad completamente parada, según informa la misma agencia.

Adif anunció el 12 de marzo el cierre del túnel de Rubí hasta siete semanas para garantizar la "seguridad" de las obras de urgencia que deben realizarse en las instalaciones, claves para el tráfico de mercancías provenientes de Europa. Las alternativas que planteó Adif, en coordinación con el Govern, planteaban que las mercaderías entrasen en el puerto de Barcelona por el sur a través de Lleida o bien llegar a la terminal de la Llagosta para completar el trayecto en camión.

Según un documento de Adif, la opción de Lleida suponía incrementar la distancia que deben recorrer las empresas de 192 kilómetros a 521, lo que también implicaba aumentar el tiempo de viaje hasta las siete horas, cuando con el túnel operativo tardaban 2 horas y 42 minutos.

En Cervera de la Marenda, en la Catalunya del Nord, tiene su sede la empresa Transfesa France, cuya filial española es Transfesa Logísticos. Esta compañía Se dedica a realizar los cambios de ejes de los trenes de ancho internacional y ancho ibérico para que puedan circular tanto en sentido Francia como en el resto del territorio español.

Según recoge el citado medio, desde el corte del túnel de Rubí tienen la actividad completamente detenida. No circula ni un tren y sus 40 trabajadores están "aprovechando" para realizar labores de mantenimiento. Si la situación se alarga, ya estudian enviarlos a realizar formación. El director general de Transfesa France, Marc Salas, explica que la alternativa que ofrecen de transporte por la línea de Manresa hasta Lleida no está funcionando porque no está adaptada ni los maquinistas están habilitados. Y aunque les consta que están trabajando, hasta que esto ocurra, no recibirán trenes.

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Hace tiempo que Transfesa ha visto reducida su actividad y ahora estaban operando a un 25% de su capacidad. En cifras, esto supone realizar unos ocho trenes a la semana. Desde el viernes 13 de marzo no ven ni uno. A su juicio, la situación plantea la necesidad de repensar "planes alternativos de transporte". "No podemos depender sólo de una sola conexión para poder llegar a tantas terminales", remarca Salas.