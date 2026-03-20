Unilever negocia la venta de la mayonesa Hellmann's y las sopas Knorr a McCormick

Unilever se desmiembra. Considerada como una de las mayores multinacionales del mundo en el sector del gran consumo, la compañía ha confirmado este viernes que estudia desprenderse de su división de productos de alimentación, que incluye marcas tan reconocidas como Hellmann's, Knorr, Maizena y Calvé y genera el 25% de su cifra de negocio anual. El gigante europeo ha admitido que mantiene conversaciones para vender esta área de negocio al grupo estadounidense McCormick, especializado en salsas, especias, aromas y productos sazonadores.

Con sede en Maryland, McCormick, propietaria de la marca Ducros, ha confirmado también las conversaciones con Unilever "sobre una posible transacción estratégica relacionada con su negocio de alimentos". El valor de esta transacción, de confirmarse, se estima en decenas de miles de millones de euros. Concretamente, los analistas de Jefferies apuntan a una valoración superior a los 30.000 millones de euros. Según 'Financial Times', McCormick financiaría la operación con una combinación de acciones y efectivo.

Las dos empresas han advertido, sin embargo, de que no se puede garantizar que las conversaciones desemboquen en un acuerdo ni cuáles serían sus términos o plazos.

"El consejo de administración considera que la división de alimentos es un negocio muy atractivo, con un sólido perfil financiero encabezado por marcas líderes del mercado en categorías en crecimiento, y confía en el futuro de este negocio como parte de Unilever", ha señalado el consejo de administración del grupo en un comunicado.

Esta compra, explican fuentes del sector, permitiría a McCormick expandir su negocio en los mercados emergentes, donde Unilever tiene una amplia presencia. El tamaño de ambas empresas es muy desigual. El grupo estadounidense facturó 7.000 millones de dólares el pasado año, mientras que la división que ahora pretende comprar rozó los 13.000 millones de euros.

Productos de las principales marcas fabricadas por Unilever. / Cedida

Hay que tener en cuenta que en 2025, Unilever ya decidió segregar en una nueva compañía su división de helados (que facturaba 8.000 millones), operación que dio lugar a la compañía cotizada The Magnum Ice Cream Company. Anteriormente, también había vendido su división de margarinas, que incluía marcas como Flora y Tulipan. Si ahora se desprende también del área de alimentación, Unilever se focalizaría únicamente en el negocio de productos de belleza y para el cuidado personal y del hogar, con el que obtiene una mayor rentabilidad y que incluye marcas millonarias como Skip, Mimosin, Pond's, Dove, Axe, TRESemmé, Vaseline, CIF, Rexona, Domestos, Lux, Sunsilk y CloseUp.

Los analistas consultados aseguran que con la liquidez obtenida con esta venta, Unilever podría acometer importantes adquisiciones en estos sectores de productos para el hogar, belleza y cuidado personal, que experimentan un mayor crecimiento. En los últimos años, la multinacional dirigida por Fernando Fernández ya se ha reforzado en estos segmentos con la adquisición de marcas como el desodorante natural Wild, los champús y jabones Dr. Squatch y la firma de cuidado capilar K18.

En 2025 Unilever facturó 50.500 millones de euros. Esta cifra se reparte entre cuatro grandes divisiones que aportan, aproximadamente, una cuarta parte de las ventas cada una. Así, el área de alimentación que ahora podría vender ingresó el pasado año 12.900 millones, casi el 26% de los ingresos totales del grupo. La división de belleza generó 12.800 millones (25%), la de cuidado personal 13.200 millones (26%) y la de cuidado del hogar 11.600 millones (23%).

Antes de que McCormick confirmara las negociaciones, había trascendido también una posible operación de fusión del área de alimentos de Unilever con la división de condimentos de Kraft Heinz.