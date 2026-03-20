Tania Delgado, asesora laboral: “Si un festivo cae en tu día de descanso, te tienen que dar otro"

Cuando un festivo coincide con el día de descanso, muchos trabajadores lo tienen claro: ese día no se puede perder y la empresa debe dar otro a cambio. Es una creencia muy repetida, sobre todo en trabajos con turnos rotativos, donde los descansos cambian cada semana. De hecho, para muchas personas esta compensación parece automática.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo que ha explicado la asesora laboral Tania Delgado matiza esta idea y aclara que no basta con que el festivo caiga en el descanso para generar otro día libre.

La frase que más se repite en las empresas

En centros de trabajo con cuadrantes variables, la escena se repite una y otra vez. Un trabajador mira el calendario, ve que el festivo de ese mes coincide justo con uno de sus días libres y da por hecho que lo recuperará después.

La lógica parece sencilla: si el festivo era un día no laborable y además coincide con el descanso semanal, ese día se “pierde”, así que debería compensarse con otro, especialmente entre quienes no descansan siempre en sábado y domingo.

Por ejemplo, un empleado con turnos rotativos puede tener dos días de descanso semanales que van cambiando entre el lunes y el viernes. Una semana libra lunes y martes, otra jueves y viernes. Si uno de esos días resulta ser festivo, lo normal es pensar que tiene derecho automático a otro descanso.

Festivo y descanso no son lo mismo

Ahí es donde aparece la clave del problema. Aunque en la práctica coincidan en una fecha concreta, el festivo y el descanso semanal son conceptos distintos.

El descanso semanal forma parte de la organización ordinaria de la jornada. El festivo, en cambio, es un día señalado en el calendario laboral. Que ambos coincidan no significa siempre que la empresa tenga que devolver ese día con otro descanso adicional.

Resolucion del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo no analizó todos los supuestos posibles, sino un caso muy concreto. Se trataba de trabajadores con turnos de lunes a domingo y con descanso semanal entre semana. En ese sistema, algunos empleados acababan perdiendo más festivos que otros compañeros por la forma en la que estaba organizado el calendario.

Ese detalle es el más importante. La compensación no nace simplemente porque el festivo coincida con el descanso, sino porque esa coincidencia, dentro de ese modelo de turnos, provocaba una diferencia real entre trabajadores, es decir, algunos disfrutaban de más festivos y otros de menos, pese a estar dentro del mismo sistema.

La sentencia deja una conclusión clara: no existe una regla automática para todos los casos. Solo puede haber derecho a compensación cuando concurren unas condiciones concretas, como las del caso analizado por el Supremo: trabajo de lunes a domingo, descanso semanal entre semana y una organización de turnos que haga que unos trabajadores pierdan festivos respecto a otros.

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Por tanto, no siempre que un festivo caiga en tu día de descanso te corresponde otro día. Depende de cómo esté diseñado el sistema de turnos y de si esa coincidencia genera una pérdida desigual de festivos dentro de la plantilla.