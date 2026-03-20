El primer fondo de Europastry alarga su participación en la compañía

El fondo de inversión español MCH Private Equity ha reorganizado su participación del 20,7% en Europastry de modo que podrá alargar su participación en la empresa catalana de pan congelado.

Para lograrlo ha contado con el fondo californiano Ares Management, que aportará 300 millones de euros a uno de los vehículos con que MCH invierte en Europastry, según avanzó Bloomberg. Ares entra en Europastry a través de lo que se conoce como fondo de continuación, que se utiliza para transferir activos maduros desde un fondo antiguo a uno nuevo, alargando el periodo de tenencia y evitando forzar la salida en momentos como el actual, marcados por la inestabilidad en los mercados.

En este movimiento, que ha liderado una de las franquicias de Ares, también han participado otros fondos, como Umbrella Fund, asesorado por el Fondo Europeo de Inversiones, o Newbury Bridgepoint.

La transacción, que permitirá a MCH obtener liquidez y retener Europastry durante más tiempo, se produce después de que la empresa de alimentación cancelara su salida a bolsa por segunda vez en octubre de 2024. Esta decisión la justificó por la alta volatilidad del mercado financiero y la baja demanda que detectó. MCH invirtió por primera vez en la empresa catalana en 2011.

Estos reveses no fueron los únicos que vivió Europastry, que vio cómo en junio de 2025 Criteria, el hólding de la Fundación La Caixa, renunciaba a comprar un 20% de su capital tras haber anunciado que lo haría. Este cambio de posición respondía a la salida de Àngel Simón de Criteria.

Como consecuencia de estos movimientos en el accionariado de la empresa de la familia Gallés esta semana ha entrado en su consejo de administración Pablo Ruiz de Velasco, de MCH, y ha abandonado dicho órgano Montserrat Trapé, que entró antes del segundo intento de salida a bolsa en otoño de 2024.

Europastry, fundada en 1987 tiene el 76,2% en manos de Jordi Gallés, su presidente, y Eva Gallés, que son los dos accionistas mayoritarios. La empresa tiene actividad en más de 80 países, con 30 centros de producción y alcanzó unas ventas de 1.600 millones de euros el pasado año.