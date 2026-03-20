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Precio de la gasolina y diésel hoy, 20 de marzo en España por la Guerra de Irán: nuevas subidas en el coste de los carburantes

Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo

¿Cómo afectará a España el conflicto con Irán? Gas, gasolina, luz, inflación y euríbor, en el punto de mira

Precio de la gasolina y diésel hoy

Precio de la gasolina y diésel hoy / EL PERIÓDICO

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El precio de los carburantes en España se encuentra en una trayectoria ascendente desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques, dadas las enormes reservas de petróleo iraníes y su posición geoestratégica al controlar el estrecho de Ormuz, están impulsando al alza los precios de la gasolina, además de otras repercusiones para la economía global.

España, aunque no importa petróleo de Irán de manera directa, no está al margen de esta crisis. El encarecimiento del barril de Brent, que ya supera los 100 dólares, se traslada progresivamente a los surtidores españoles y amenaza con disparar la factura de los conductores en las próximas semanas.

Precio medio de la gasolina y el diésel hoy, 20 de marzo

El precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,769 euros/litro, según los últimos datos disponibles. Esta cifra supone un incremento de 0,009 euros respecto a los registros anteriores. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.

En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,895 euros/litro, una subida aún más pronunciada si se compara con el día anterior, cuando costaba 0,012 euros menos. Este repunte va de la mano con lo que ocurre en los mercados internacionales. Cabe recordar que el gasóleo es un combustible esencial para el transporte de mercancías y el sector profesional.

Este es el precio medio del litro de gasolina y diésel en España ahora mismo

El encarecimiento de ambos carburantes se explica por la presión alcista del crudo en los mercados internacionales y por el aumento de los costes mayoristas que ya están trasladándose al precio final en el surtidor.

¿Por qué sube el precio del combustible?

El repunte de los precios se produjo tras el lanzamiento de misiles y los ataques a varios buques cerca del estrecho de Ormuz, un paso de 38 kilómetros por el que transita en torno a una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las exportaciones energéticas de Oriente Medio han quedado en gran parte aisladas del resto del mundo por el cierre efectivo del estrecho, lo que ha alterado las rutas de suministro y forzado a cientos de buques a echar el ancla.

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Los economistas advierten de que un conflicto prolongado podría disparar la inflación y ralentizar el crecimiento económico mundial, un escenario que Europa viviría con especial intensidad al ser importadora neta de energía. En España, los conductores deberán estar atentos a la evolución de los precios en los próximos días, ya que los costes mayoristas no se trasladan de inmediato al surtidor y todavía queda margen de subida.

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