Confirmado por Idealista: la oferta de vivienda en venta crece solo un 2% en Barcelona frente al 10% de Madrid

La plataforma inmobiliaria Idealista ha publicado este viernes su último informe anual sobre el mercado de vivienda y confirma una tensión persistente entre oferta y demanda en el mercado residencial español. Los datos muestran que, mientras la oferta de viviendas en venta crece un 10% en Madrid, en Barcelona capital el aumento apenas alcanza el 2%, lejos de aliviar las tensiones del mercado local.

A nivel nacional, la oferta de vivienda en venta cayó un 11% en 2025, reflejando una disminución general del parque disponible para la compra de segunda mano y presionando al alza los precios, que siguen siendo altos en las principales áreas urbanas.

En Barcelona, esta escasez relativa de oferta coincide con varios factores estructurales. La ciudad y su área metropolitana tienen una demanda muy superior a la disponibilidad de viviendas y, según estadísticas recientes, esto también se traslada al mercado de alquiler, donde el stock de inmuebles disponibles ha registrado descensos de dos dígitos en periodos recientes y donde, además, ya es más caro que comprar. Las limitaciones en nuevas promociones, la gentrificación de barrios céntricos y la elevada presión turística han contribuido a esta rigidez del mercado.

Madrid

Este fenómeno contrasta con Madrid, que ha experimentado un aumento más sólido de anuncios de venta. La capital española sigue siendo el motor del mercado inmobiliario, tanto en oferta como en precios. Según el informe independiente de Fotocasa, Madrid ha visto subidas de precios más fuertes que Barcelona, con el precio medio de la vivienda usada superando los niveles históricos y situándose más de un 20% por encima de la capital catalana.

Barcelona y Catalunya

La situación catalana, aunque menos dinámica en términos de crecimiento de oferta que Madrid, sigue marcada por una escasez estructural que dificulta la rotación del parque residencial. Esto tiene implicaciones para familias jóvenes y compradores por primera vez, que afrontan mayores esfuerzos de acceso a la vivienda en comparación con otras regiones donde la oferta ha crecido con más intensidad.

La brecha entre Barcelona y Madrid no se limita al volumen de anuncios. También se observa en la velocidad de absorción del stock disponible: en Barcelona, la tasa de viviendas ofertadas que encuentran comprador sigue siendo alta, mientras que en Madrid el ligero aumento de oferta no ha bastado para moderar la demanda.

Impacto de la guerra de Irán

Con el conflicto de Irán y EEUU en plena ebullición, es importante ver qué impacto tendrá en la vivienda. El economista Javier Santacruz considera que el impacto principal está en que subirán los tipos de interés, con lo cual, el coste de las hipotecas variables subirá. Pero también el de las fijas porque los precios que están empezando a ofrecer los bancos está aumentando.

Y desde el punto de vista de inversores en vivienda, Santacruz considera que puede resentirse porque el capital con el que se promueve vivienda en España proviene mayoritariamente de fondos extranjeros. Y estos buscan en este momento, según el economista, activos refugio.

En general, los analistas del sector apuntan que esta disparidad puede agravar las desigualdades territoriales, con Barcelona y su área metropolitana enfrentando una presión residencial que supera a muchas otras grandes ciudades españolas. La combinación de poca oferta, alta demanda y barreras urbanísticas continúa siendo el principal desafío para la vivienda en la capital catalana.