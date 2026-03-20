Las grandes empresas de Barcelona deberán reducir los desplazamientos de trabajadores en hora punta antes de fin de año

Las grandes empresas ubicadas en el área metropolitana de Barcelona deberán implantar antes de finalizar el año medidas para reducir los desplazamientos de sus trabajadores en las horas punta. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas para hacer frente a las secuelas económicas de la guerra de Irán y una de estas es el adelantamiento de la entrada en vigor de ley de movilidad sostenible.

Esta obliga a las grandes corporaciones, especialmente aquellas ubicadas en una gran conurbación urbana, a impulsar una serie de medidas para reducir la movilidad e incentivar el transporte público y el teletrabajo, entre otros. El objetivo, dado que una de las repercusiones del conflicto en Oriente Próximo es el incremento del coste de los carburantes, es minimizar los desplazamientos evitables y ahorrar dinero en gasolina.

Otra de las medidas del paquete aprobado este martes por el Gobierno es la prohibición del despido a aquellas compañías que se beneficien directamente de alguna de las ayudas contempladas en los reales decretos validados en el Consejo de Ministros, según detallan fuentes del Ministerio de Trabajo. Es decir, las compañías no podrán aducir las afectaciones derivadas del conflicto como argumento explícito para cesar a trabajadores. Dicha medida ya se incorporó durante la pandemia o el inicio de la guerra de Ucrania.

El Gobierno ha aprobado dos reales decretos este martes en Consejo de Ministros. Ambos entrarán en vigor cuando sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien luego deberá convalidarlo una mayoría en el Congreso de los Diputados para que no decaigan.

Las medidas laborales irán en un primer real decreto que ya se ha negociado con distintos grupos y, según el Gobierno, tiene visos de prosperar. Luego hay un segundo paquete, enfocado a ayudas a vivienda, que no cuenta, según ha reconocido el presidente Pedro Sánchez, por el momento con los apoyos suficientes.

Reducir movilidad

Las compañías que tengan oficinas, sedes, fábricas o centros de más de 200 trabajadores o 100 empledos por turno deberán pactar con su comité de empresa lo que se conoce como un 'plan de movilidad sostenible al trabajo'. Este debe incluir una serie de medidas para incentivar el uso del transporte público por parte de la plantilla, el desplazarse a pie o en bici, compartir coche entre los empleados o el uso vehículos eléctricos. El teletrabajo entre parte o toda la plantilla es otra medida que pueden acordar empresa y sindicatos a tal aspecto.

Para las compañías especialmente grandes, las obligaciones aumentan. Aquellas corproaciones que tengan un centro de trabajo en un municipio o área metropolitana de más de 500.000 habitantes -como es el caso de Barcelona o Madrid, por ejemplo- deberán contemplar medidas concretas "que permitan reducir la movilidad de las personas trabajadoras en las horas punta o durante la jornada laboral", según recoge la norma.

La ley de movilidad sostenbile era una ley ya aprobada, si bien parte de sus obligaciones todavía no habían entrado en vigor. Tener un plan en las grandes empresas no estaba previsto que empezara a ser obligatorio para las mismas hasta 2027, pero el Gobierno ha decidido anticipar esta medida como respuesta a la crisis de precios derivada de la guerra de Irán.

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No disponer del plan en plazo, o no hacer el informe de seguimiento en plazo, puede ser infracción leve cuando cause perjuicio al sistema de movilidad. Las multas previstas para las leves van de 101 a 2.000 euros.