El Govern valora aplicar en el Berguedà un modelo público-privado para desdoblar y gestionar la carretera C-16

La Generalitat de Catalunya está estudiando aplicar una fórmula de colaboración entre el ámbito público y la iniciativa privada para mejorar la carretera C-16 entre Berga y Bagà. Está previsto que hoy mismo la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, se desplace al Berguedà para explicar que el Govern está analizando un documento presentado por Abertis que tiene como objetivo construir, primero, y gestionar, después, este tramo. Y lo haría mediante un régimen de concesión sin peaje explícito para los usuarios, un modelo muy común en Europa.

Las dos necesidades que habría que satisfacer con este proyecto son el desdoblamiento del llamado eje del Llobregat entre Berga y Cercs, y la implantación de un tercer carril -reversible- de Cercs a Bagà. La incomodidad para los conductores que transitan por ella y la alta siniestralidad de la carretera ha motivado quejas reiteradas de usuarios, empresas y ayuntamientos. Por esta razón, la Generalitat acogió con buena predisposición el trabajo que habían preparado al respecto los técnicos de Abertis, corporación catalana que cotiza en bolsa.

En este punto, el Ejecutivo tiene que decidir si abre los trámites para la licitación de esta actuación para la concesión de las obras, garantizando la concurrencia y la transparencia, como fija, entre otras, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Si la propuesta acabara materializándose, esta sería la primera referencia de envergadura de la fórmula de colaboración público-privada a la que se refirió el presidente, Salvador Illa, en el debate de política general. Y se llevaría a cabo en el eje vertebrador del Berguedà, que funciona al mismo tiempo como la conexión del área metropolitana de Barcelona con el área central del país.

La temporada de esquí es la peor época para la circulación en este tramo, que tiene un gran valor natural y una notable complejidad orográfica. El tiempo del trayecto puede llegar a triplicarse cuando un enorme volumen de vehículos viaja hacia el norte la tarde del viernes y regresa al sur el domingo por la tarde. Como la mayor parte del desplazamiento se desarrolla con un carril por sentido, las congestiones son tan abundantes como habituales. La consecuencia es que la movilidad local se resiente gravemente.

La Generalitat ya tiene aprobado el ensanchamiento del tramo entre Berga y Bagà y la incorporación de un sistema, pionero en el Estado, que se basa en un carril adicional reversible con la capacidad de adaptarse a la demanda de cada franja horaria y que utiliza una barrera móvil. El análisis de estas características y la argumentación sobre las soluciones forman parte del estudio de Abertis que, hasta ahora, ha valorado tan positivamente el Govern. Los cálculos van del diseño al mantenimiento, pasando por la financiación.

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Así, el desdoblamiento de Berga a Cercs consistiría en una calzada de cuatro carriles: dos por sentido, separados por una barrera fija en el centro. Los responsables del proyecto consideran que habría que hacer perforaciones para cinco túneles y que sería necesario añadir una treintena de estructuras. Las 15 intersecciones con giro a la izquierda que hay actualmente se convertirían en enlaces a distinto nivel, más seguros. Igualmente, en clave de sostenibilidad, se contemplan medidas de descarbonización. Sea como sea, puede haber modificaciones en los trámites de redacción y aprobación del anteproyecto y del proyecto de construcción. Y no hay garantía de que, finalmente, sea Abertis la encargada de las obras.