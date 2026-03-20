Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos profesoresPrecio gasolinaRodaliesFrancisca CadenasFelipe VITumoresBarcelonaJimmy GraceyGuerra IránSorteo ONCE Día del Padre
instagramlinkedin

El euríbor escala 44 puntos básicos desde el estallido de la guerra en Irán y alcanza el 2,658%

El alza del índice de referencia se traduce en un incremento de unos 30 euros mensuales en las hipotecas variables

Varios edificios de viviendas vistos desde el mirador del Poble Sec de Barcelona

Varios edificios de viviendas vistos desde el mirador del Poble Sec de Barcelona / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ofensiva bélica estadounidense-israelí sobre Irán también está dejando réplicas en el euríbor, el tipo de interés de referencia para las hipotecas variables en España. El dato diario asciende hasta el 2,658% este viernes, lo que implica un avance del dato diario en 19,7% (44 puntos básicos) en apenas 20 días de contienda en Oriente Próximo.

Los fuertes avances en los precios energéticos en las últimas semanas —al calor del cuello de botella en el estrecho de Ormuz, responsable por una quinta parte del petróleo– están detrás de los bruscos movimientos en el índice. Un barril del Brent menos asequible amenaza con revivir la inflación en el Viejo Continente. Aunque el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por congelar los tipos de interés en la cota del 2% tras su cita mensual esta semana, el mercado empieza a descontar más bajadas o pausas desde Fráncfort.

En términos más precisos, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, el repunte del euríbor de 0,44 puntos encarecería la cuota en unos 30 euros mensuales, lo que supone un incremento de más de 350 euros al año. El euríbor ya dio señales de tensión el pasado 10 de marzo, cuando se disparó hasta el 2,552%, lo que implica su mayor subida diaria en 18 años. Desde este repunte inicial, el índice ha ido escalando hasta tocar el 2,658% actual, consolidando el giro al alza en plena escalada en Oriente Próximo.

Gráfico que muestra la cotización del euríbor.

Aun así, pesa a los avances recientes, el indicador aún se sitúa muy lejos de los niveles que marcaba a la altura de la crisis energética derivada por la guerra de Rusia en Ucrania, cuando llegó a superar el 4%. La media de marzo se ha colocado en el 2,415% mientras que la media anual se sitúa en el 2,222% tras el dato de este viernes.

Noticias relacionadas

"Existe el riesgo, por lo tanto, de que las cuotas de las hipotecas variables aumenten sensiblemente en las próximas revisiones; sobre todo si el conflicto se alarga y el euríbor mantiene su tendencia al alza", han explicado desde HelpMyCash. Desde esta entidad han aconsejado pagar por adelantado parte del capital del préstamo con el fin de abaratar la mensualidad o acortar el plazo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ensayo revela que un nuevo medicamento, el axitinib, logra frenar frenar el avance de tumores neuroendocrinos
  2. Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
  3. La Fiscalía pide 173 años de prisión para el expresidente de BBVA Francisco González por contratar a Villarejo
  4. Hallado en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona
  5. CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  6. Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en plena subida de precios de los carburantes
  7. Más de 300 escuelas podrían dejar de hacer colonias como medida de presión de la protesta docente
  8. TK Maxx, la cadena de marcas premium a precios reducidos, abre en Barcelona su primera tienda en España: colas, llenazo y tarjetas regalo en su primer día

Muere a los 86 años el actor Chuck Norris

Muere a los 86 años el actor Chuck Norris

Barcelona acogerá en mayo el foro internacional de ciudades antirracistas de la Unesco

Barcelona acogerá en mayo el foro internacional de ciudades antirracistas de la Unesco

Axitinib, el medicamento que logra frenar el avance de tumores neuroendocrinos

Axitinib, el medicamento que logra frenar el avance de tumores neuroendocrinos

Muere Chuck Norris a los 86 años

El Espanyol se conjura para ganar a toda costa: "En la vida hay que mirar adelante, no valen las excusas aunque sean obvias"

El Espanyol se conjura para ganar a toda costa: "En la vida hay que mirar adelante, no valen las excusas aunque sean obvias"

Escapa de la policía entrando en un bar de Barcelona y le encuentran encima 50 gramos de cocaína escondidos en los genitales

Escapa de la policía entrando en un bar de Barcelona y le encuentran encima 50 gramos de cocaína escondidos en los genitales

El euríbor escala 44 puntos básicos desde el estallido de la guerra en Irán y alcanza el 2,658%

El euríbor escala 44 puntos básicos desde el estallido de la guerra en Irán y alcanza el 2,658%

Confirmado por Idealista: la oferta de vivienda en venta crece solo un 2% en Barcelona frente al 10% de Madrid

Confirmado por Idealista: la oferta de vivienda en venta crece solo un 2% en Barcelona frente al 10% de Madrid