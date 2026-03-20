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Jubilación parcial

El CSIF prevé un desbloqueo "inminente" de la jubilación parcial en funcionarios que permitirá la contratación temporal de trabajadores relevistas

Ante la congelación del derecho a la jubilación parcial, el CSIF propone mantener la contratación temporal de relevistas para cubrir todas las plazas en las ofertas de empleo público

Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión

El derecho a la jubilación parcial en funcionarios llevaría bloqueado desde la última reforma de pensiones

El derecho a la jubilación parcial en funcionarios llevaría bloqueado desde la última reforma de pensiones / ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado un desbloqueo "inminente" del derecho a la jubilación parcial del personal laboral. Según el organismo sindical, mediante la aprobación de un Real Decreto-ley, podría permitirse la contratación temporal de trabajadores relevistas.

La modalidad de jubilación parcial

Actualmente, la modalidad de jubilación parcial permite a los trabajadores de 60 años o más disminuir su jornada laboral. En este caso, hablamos de una reducción que oscilaría entre el 25% y 75% de la jornada, sumado al cobro de una parte proporcional de su pensión.

Además, esta jubilación suele requerir un contrato de relevo con otro trabajador, con el objetivo de cubrir las horas no trabajadas por el jubilado parcial. El sindicato ha confirmado que el personal laboral sufrió una congelación de su derecho a la jubilación parcial como resultado de la última reforma de pensiones.

Propuestas para el desbloqueo del derecho

El propio CSIF asegura la intención de desbloquear este derecho durante la reunión del IV Convenio Único de la Administración General del Estado, que se celebrará el próximo 24 de marzo. Según los expertos, la normativa actual no habría tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones.

Por ello, el CSIF propone mantener el empleo de contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria y, con ello, poder cubrir todas las plazas en sus respectivas ofertas de empleo público. De este modo, el organismo prevé la aprobación inminente de un Real Decreto-ley para permitir estas contrataciones temporales de relevistas.

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Además de todo ello, el sindicato también asegura una aprobación de medidas como la eliminación de períodos de carencia, la acumulación del total de la reducción en un solo tramo, y un aumento hasta el 75% de la reducción de jornada. Por otro lado, también señala una ampliación de esta modalidad de jubilación parcial, aplicable hasta tres años antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación.

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