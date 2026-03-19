Lo que dice la ley en España si una tienda te obliga a pagar en efectivo o te pone un mínimo con tarjeta: todo va a depender de este pequeño detalle

Cada día hay más gente que realiza sus pagos de manera electrónica. El efectivo, aunque sigue teniendo mucha importancia, ha caído frente a los pagos con tarjetas de crédito, transferencias bancarias y bizums. Pero realmente, ¿qué dice la ley en España sobre aceptar solo una de estas formas de pago?

David Jiménez, abogado y economista, en una publicación de su cuenta de Instagram, habla de si es legal esta situación. Jiménez explica: "Seguro que te ha pasado como a mí: vas a comprar algo en alguna tienda o en alguna cafetería y te dicen: 'el pago mínimo para tarjeta son 10 euros'. ¿Es esto legal?".

La respuesta es simple: "No hay ninguna ley que lo prohíba, pero hay un detalle muy importante. Deben tener carteles visibles para que, antes de hacer la compra, el cliente sepa que hay una parte del pago que es obligatoria realizarla con efectivo. Así lo establece la Ley General del Consumidor y el Banco de España".

El abogado de TikTok

Xavi Abat es conocido en redes como el #elabogadodetiktok. Es una figura muy conocida en redes por dar respuesta a todo tipo de cuestiones legales del día a día. En este caso, subió a su perfil un vídeo explicando esta situación.

En la publicación, explica que, si el importe a pagar es inferior a 30 euros, el local está en su derecho de reclamar el pago en efectivo únicamente. En caso de que el importe sea superior a 30 euros, el local estará obligado a ofrecer una alternativa al pago en efectivo.

El detalle importante, como también comenta David Jiménez, es que deberá existir un cartel de aviso para que el cliente sepa las posibilidades de pago y decida si consumir en el establecimiento.

Toda la normativa que nombra Xavi Abat queda recopilada en el Real Decreto 19/2018 de servicios de pago.

Además de esto, Xavi también explica que es completamente ilegal que las empresas pongan precios diferentes para la gente que paga en efectivo y para la gente que decide pagar con tarjeta bancaria. Esto queda recogido en el Real Decreto-Ley 8/2014: "Se prohíbe expresamente que las empresas beneficiarias del pago trasladen cualquier tipo de gasto o cuotas adicionales por la utilización de la tarjeta de débito o de crédito".

Normativas a favor del efectivo

En algunos negocios, sin embargo, no solo existe un problema con los pagos con tarjeta, sino también con el pago en efectivo. En el Real Decreto-ley 24/2021, se incluyó una normativa que impide negarse a aceptar efectivo. "Es una infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal", asegura el documento publicado por el BOE.

Y dentro de los pagos en efectivo, tampoco es legal negarse a aceptar billetes de 100, 200 y 500 euros, tal y como establece la normativa del Banco de España. Sin embargo, la misma entidad financiera dicta que, "en caso de sospechar que un billete o moneda sea falso, [...] no aceptes un billete o moneda sospechoso y explica que no estás seguro de que sea auténtico". Por lo que, como dice el refrán, "hecha la ley, hecha la trampa".