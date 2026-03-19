Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona-NewcastlePrecio luzDescuentos RepsolAP7Colonias escolaresFuncionariosCaixabankSant JordiLey prevención riesgosSorteo ONCE Día del PadreRosalíaAna MilánDía del PadrePrimaveraGatoEstrés mascotas
instagramlinkedin

Empresas

Sánchez asegura que la SEPI trabaja con Indra para resolver el conflicto de interés en la compra de EM&E

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, primer accionista de Indra, ha comunicado su preocupación por el conflicto de interés que afecta a la operación con EM&E, según información remitida a la CNMV

Montero afirma que "hay soluciones que están puestas encima de la mesa y habrá que explorarlas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de Indra con un 28% del capital, trabaja con la empresa de defensa y tecnología para resolver el "supuesto problema de conflicto de interés" que se ha planteado en la compañía.

"Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión", ha dicho Sánchez en contestación a la prensa a su llegada al Consejo Europeo.

Sánchez aludía así a la iniciativa planteada por SEPI para resolver el conflicto de interés existente en Indra, derivado de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la primera, antes de acometer el análisis de la operación.

En una información relevante remitida esta noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la propia presidenta del holding público, Belén Gualda, se detalla que SEPI ha remitido a la compañía una comunicación que atañe a la operación que la empresa de tecnología y defensa está analizando con EM&E, titular de un 14,3% de Indra.

En dicha comunicación, SEPI ha trasladado a Indra su "preocupación" por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha.

SEPI ha manifestado que "una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo; por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación".

"Por dicho motivo, SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra", concluye la información remitida por Gualda al supervisor bursátil.

"El conflicto de interés no estaba en el origen"

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que este conflicto de interés no es algo que "no estaba en el origen, desde la parte que nosotros conocíamos", en alusión a cuando el Gobierno se dio el visto bueno al nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra.

"La decisión que toma SEPI es que hay un conflicto de intereses y no se puede hacer (la operación) en estas condiciones", ha explicado Montero, quien cree que tendrá que ser el consejo de administración de la propia Indra el que plantee la solución. "Nosotros no somos más que parte de la empresa", ha señalado en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE.

Cabe recordar que la SEPI depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda.

"No quiero dar más detalles, porque me parece que hay que ser muy prudentes, porque se trata de una empresa cotizada, pero sí decirles que, desde luego, Indra es una empresa estratégica, que vamos a apostar muy fuertemente por ella y que todas las operaciones que en el futuro realice se tienen que llevar a cabo sin que se produzca conflicto de intereses, esta y cualquier otra en el futuro", ha manifestado la vicepresidenta.

Sobre la posible salida de Escribano de la empresa, Montero ha indicado que "hay soluciones que están puestas encima de la mesa y habrá que explorarlas".

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, ha dejado claro que Indra "está llamada a jugar un papel protagonista en materia de defensa y seguridad en España y en el conjunto de Europa".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados: la ley de prevención de riesgos, en 5 claves
  2. Encuesta CIS: El PP recorta distancias con el PSOE y Vox pierde más de dos puntos en un mes
  3. Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
  4. El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
  5. Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: 'Un vecino de una vivienda próxima al túnel
  6. Barcelona da tres meses a Núñez i Navarro para retocar el plan que permita abrir la Casa Lleó i Morera al público
  7. Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
  8. Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en plena subida de precios de los carburantes

La Generalitat paga 500 euros al mes a jóvenes que están opositando: quién puede optar y cómo funciona

La Generalitat paga 500 euros al mes a jóvenes que están opositando: quién puede optar y cómo funciona

Un proyecto español logra capturar hasta el 98% del amoníaco producido por las granjas y convertirlo en fertilizante para el campo

Un proyecto español logra capturar hasta el 98% del amoníaco producido por las granjas y convertirlo en fertilizante para el campo

El precio del euríbor hoy, 19 de marzo: la evolución de los tipos vuelve a sonreír a los hipotecados

El precio del euríbor hoy, 19 de marzo: la evolución de los tipos vuelve a sonreír a los hipotecados

Más de tres millones de españoles residen en el extranjero, un 5,1% más que en 2024

Más de tres millones de españoles residen en el extranjero, un 5,1% más que en 2024

La Sagrada Familia, por Carme Barceló

La Sagrada Familia, por Carme Barceló

La C32 estrena una tecnología para reducir un 20% el tiempo de respuesta ante una emergencia

La C32 estrena una tecnología para reducir un 20% el tiempo de respuesta ante una emergencia

La tecnología DLSS 5 desata una oleada de burlas y críticas por su aspecto de filtro con IA

La tecnología DLSS 5 desata una oleada de burlas y críticas por su aspecto de filtro con IA

Movilización docente en la AP-7 en Girona