Revolut y CaixaBank, en la carrera por patrocinar al Barça

El crecimiento de Revolut en el mundo de la banca ‘online’ es enorme y su apuesta por Barcelona no se queda atrás. La ‘fintech’ británica creada en 2015 por Nikoláis Storonski y Vlad Yatsenko anunció en diciembre su desembarco en el icónico edificio de Cuatrecasas en Còrsega con Diagonal y Jardinets de Gràcia, donde quería agrupar a los 700 trabajadores que tiene en Barcelona, y desde este mismo miércoles su enseña ya luce en el edificio.

La elección de esta sede fue compleja: Revolut impuso como condición para alquilar el espacio, propiedad de Emesa, la sociedad patrimonial de Emilio Cuatrecasas, que el nombre del banco digital pudiera campear en lo más alto del inmueble. Pero al tratarse de un edificio con especial protección (lo erigió el arquitecto Enric Sagnier entre 1908 y 1910 con estilo monumentalista clasicista), la normativa municipal impedía que se tocara ningún elemento, incluyendo las discretas letras de Cuatrecasas que estaban en su cúspide.

El Ayuntamiento atendió esa petición, cosa que comportó que en diciembre Revolut confirmara el alquiler del espacio, de siete plantas y 3.400 metros cuadrados. Esta mañana se ha vivido el momento histórico de la sustitución de las 11 letras del bufete de abogados por las siete de la ‘fintech’ británica. La intención del banco online es abrir esta sede a lo largo de este año.

Sin embargo, la intención de Revolut de hacerse con un nombre en la iconografía empresarial barcelonesa no acaba ahí y va mucho más lejos. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Revolut y el Barça negocian la posibilidad de que el banco digital pueda convertirse en patrocinador del club. Fuentes conocedoras de la negociación explican que Revolut se acercó al Barça para trasladarle una propuesta y apuntan que mostró “mucho interés”. Fruto de ello, ya hay conversaciones entre las dos partes. Las mismas fuentes apuntan, sin embargo, que existen otros bancos interesados en convertirse en el patrocinador financiero del Barça.

CaixaBank se mantiene en escena

Si Revolut mostró este interés y está en la carrera es porque el Barça y CaixaBank no alcanzaron un acuerdo para renovar su patrocinio en junio de 2025. Según fuentes judiciales, el desacuerdo vino a raíz de una inversión fallida de la que participaron a inicios del 2024 Enric Masip, hombre cercano al presidente del Barça, Joan Laporta, o el tesorero del club, Ferran Olivé, de la que culpaban al director de la histórica oficina que CaixaBank ha mantenido en el Camp Nou. Tras una investigación interna, la entidad financiera concluyó que no hubo mala praxis por parte del empleado y que, por tanto, el banco no debía hacerse cargo de las pérdidas en que incurrieron los afectados por una presunta estafa. El caso está a la espera de que un juzgado de Barcelona asuma la causa.

Fuentes empresariales apuntan que esa discrepancia fue clave para que no se renovara un acuerdo entre Barça y CaixaBank, que se estableció por vez primera a finales de los años 70 y que había estado siempre vigente desde entonces.

Sin embargo, y según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, las conversaciones entre CaixaBank y el Barça siguen abiertas. “No llegaron nunca a romperse”, apuntan fuentes conocedoras de la negociación.

Quien no está participando de esta carrera para lograr ser el patrocinador financiero del Barça es el Banc Sabadell. Según han explicado diversas fuentes a este diario, el montante del mismo –CaixaBank pagaba en su último contrato alrededor de seis millones de euros por temporada– deja sin opciones al banco de origen vallesano, que ha renovado recientemente su vinculación con el Real Club de Tenis Barcelona para dar su nombre cuatro años más al torneo que se disputa en la capital catalana.

Así, la pugna parece estar entre CaixaBank, primer banco minorista de España, con un valor en bolsa de 71.000 millones, y Revolut, que en los últimos años ha dado un impulso espectacular a su actividad. La entidad británica ha alcanzado recientemente los seis millones de clientes en España, que ya es su tercer mercado después de Reino Unido y Francia. Sólo en 2025, el banco 'online' británico captó dos millones de nuevos clientes en territorio español. Su inversión en publicidad y patrocinios es muy relevante, y recientemente se ha conocido que será patrocinador principal del equipo Audi Revolut F1 a partir de esta misma temporada de la Fórmula 1.