Nora Real Food supera los 10 millones de facturación en 2025 gracias al negocio de cantinas tradicional

Cuando Nora Vallcorba Barata accedió por primera vez al mercado laboral para cursar sus prácticas, vio que sus opciones para comer se limitaban a hacerse un 'tupper', comprar ensaladas y bocatas muy básicos o tener que invertir hora y media en un restaurante. Decidió que su trabajo final de carrera se centrara en plantear una alternativa a todo esto y acabó montando, junto a su madre, Nora Real Food, una plataforma mediante la cual el trabajador de una empresa podía pedir un plato y que se lo llevaran a la oficina.

La propuesta fue un éxito por el sistema en sí, pero también porque prometían menús saludables, dietas equilibradas y producto de proximidad. Tanto es así, que les empezaron a llover las ofertas para que se ocuparan de gestionar las cantinas físicas de otras empresas, un negocio que ya es el principal y que les ha convertido en una compañía que ya factura más de 10 millones de euros al año.

En concreto, Nora Real Food termina el ejercicio de 2025 con 10,3 millones de euros de ingresos, lo que implica haber incrementado su volumen de negocio un 40% respecto al año anterior.

Esta decena de millones vienen en un 60% de alimentar a los trabajadores de Mango, Nestlé, Novartis o Glovo, entre otras compañías que les han contratado para gestionar sus cantinas físicas. Todo empezó por un primer cliente que les insistió mucho. "Querían un cambio gastronómico porque sus clientes más jóvenes así lo pedían y porque el covid provocó un cambio de chip en la gente en cuanto a mirarse un poco más lo que comía", recuerda el consejero delegado de la empresa, Albert Solé Domínguez. Sin embargo, "veían que los proveedores grandes hacían todos un poco lo mismo", añade.

El 40% restante procede de su negocio primigenio, el de las cantinas digitales, un sistema que emplean actualmente los trabajadores de Ferrer o Rakuten TV, por ejemplo. Esto último lo gestionan desde una nave ubicada en el distrito tecnológico de Barcelona, el 22@, donde cocinan lo que los trabajadores piden vía aplicación a primera hora de la mañana y desde donde envían el producto a las empresas en cuestión.

Salto a Madrid

El crecimiento en ambos formatos ha sido tan relevante, que han empezado a valorar la opción de dar el salto a Madrid. "Es una cosa que ya teníamos en mente desde que cerramos nuestra primera ronda de financiación, en 2019, pero con la pandemia todos nuestros planes cambiaron", explica Solé Domínguez. "Ahora que ya estamos consolidados, pese a todo lo que nos queda por crecer en Barcelona, vemos en Madrid una oportunidad porque tiene un volumen mayor de empresas mucho más grandes", reflexiona, desvelando que su estrategia sería buscar primero, cantinas físicas, antes que hacer la inversión logística que supone encargarse del formato 'a domicilio'.

No piensan en nuevas rondas de financiación (por lo menos de momento), porque con los ingresos y 'ebitda' que van generando pueden reinvertir en crecimiento. Son, por ejemplo, más de 120 personas en plantilla.

Tampoco consideran seriamente, por ahora, entrar hospitales o colegios, aunque Solé Domínguez, admite que ofertas han tenido. "Hemos ido diciendo que no porque nos hemos querido centrar en hacer esto bien y porque sabemos que con este 'target' [de las empresas] hay crecimiento", se explica, insistiendo en que Madrid puede ser un revulsivo clave. Por ahora, su previsión más conservadora es terminar 2026 con una facturación de 12'5 millones de euros.