Los deberes que pone la Cambra de Comerç de Barcelona en infraestructuras: ampliar el aeropuerto, invertir en Rodalies o ejecutar los accesos al puerto

Tras el diagnóstico, la receta. El informe presentado este jueves por la Cambra de Comerç de Barcelona no solo cuantifica el déficit crónico de inversión en infraestructuras en Catalunya, sino que baja al detalle y fija una hoja de ruta con proyectos concretos y plazos definidos. La advertencia es clara: sin una aceleración de las actuaciones, el sistema corre riesgo de colapso.

La propuesta se articula en seis grandes ámbitos estratégicos que dibujan el modelo de infraestructuras que la entidad considera necesario para el futuro. El primero es la red aeroportuaria, con el objetivo de reforzar la conectividad internacional y lograr incrementar el número de vuelos intercontinentales, ha detallado la responsable del estudio, Alícia Casart. El segundo es el transporte público, llamado a absorber una demanda creciente y reducir la dependencia del coche.

El 77% corresponde al Estado

A estos se suman la red viaria —para aumentar capacidad y seguridad—, el ámbito portuario y logístico —clave para consolidar el papel de Catalunya como nodo del sur de Europa—, el corredor mediterráneo ferroviario —esencial para las mercancías— y, finalmente, la transición hídrica y energética, en un contexto de sequía y presión sobre los recursos.

Sobre este esquema, la Cambra identifica actuaciones prioritarias hasta el 2030 por valor de más de 14.500 millones de euros. De esta cifra, alrededor del 77% debería ser asumido por el Estado, en un esfuerzo inversor que duplicaría ampliamente los niveles de ejecución recientes.

Sistema aeroportuario integrado

Entre los proyectos más emblemáticos figura la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto con el desarrollo de las conexiones ferroviarias pendientes con Girona (en Vilobí d'Onyar, con una estación de alta velocidad) y Reus para configurar un sistema aeroportuario integrado. La intención es ganar capacidad y mejorar la conectividad intercontinental.

En paralelo, el informe insiste en cerrar déficits históricos en la red viaria. La continuidad de la B-40 en el Vallès, las mejoras en la AP-7 y la AP-2 o el despliegue del programa 2+1 forman parte de una batería de actuaciones que también incluye desdoblamientos en la N-340 o en tramos de la N-II en Girona, así como la implantación de un modelo de pago por uso en las vías de alta capacidad.

Estación de tren de Viladecans. / EPC

El capítulo ferroviario concentra buena parte de las urgencias. La Cambra sitúa como prioritaria la culminación del Pla de Rodalies 2020-2030, con actuaciones como el desdoblamiento completo de la línea R3 hasta Vic y su mejora hasta Puigcerdà. A ello se añade la necesidad de impulsar nuevos túneles para transporte público en Barcelona —como los de Vallvidrera y Horta— y de incrementar de forma significativa la oferta de autobús interurbano.

Corredor mediterráneo

El transporte de mercancías es otro de los puntos críticos. El informe reclama acelerar el desarrollo del siempre reclamado corredor mediterráneo en ancho internacional, con una red más eficiente y separada del tráfico de pasajeros, y resolver los cuellos de botella que aún persisten en puntos clave, especialmente en el entorno de Tarragona o en nodos como los de Vila-seca y Castellbisbal. También plantea el desdoblamiento de la línea Tarragona-Lleida-Zaragoza.

En el ámbito logístico, la prioridad pasa por ejecutar de forma urgente los accesos terrestres a los puertos de Barcelona y Tarragona, una infraestructura considerada estratégica para mejorar la competitividad. A ello se suma el impulso de nuevas terminales intermodales que permitan aumentar el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías, ha relatado Casart.

Avanzar en los proyectos

El informe incorpora además la dimensión hídrica, con la necesidad de generar nuevos recursos a través de la desalación y la regeneración. El objetivo es reforzar el suministro en las cuencas internas y aportar hasta 280 hectómetros cúbicos adicionales en el área metropolitana de Barcelona antes de 2030, junto con mejoras en las redes de distribución y un plan específico para los sectores productivos.

En conjunto, la Cambra plantea una agenda de inversiones que combina grandes proyectos pendientes con actuaciones de mantenimiento y modernización. El reto, advierte, no es solo movilizar los recursos, sino disponer de proyectos maduros y capacidad de gestión suficiente para ejecutarlos en plazo y evitar que, una vez más, las cifras presupuestadas se queden sobre el papel y no lleguen a aeropuertos, carreteras, puertos o centrales logísticas.