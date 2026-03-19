El Govern aprueba hoy un suplemento de crédito de más de 5.000 millones de euros para pagar las nóminas de los funcionarios

El Govern aprobará este jueves un suplemento de crédito de más de 5.000 millones de euros para poder pagar las nóminas de sus funcionarios y evitar las tensiones de tesorería. El Consell Executiu se reunirá en el Palau de la Generalitat para comenzar a tramitar una inyección de recursos que compense, en parte, la retirada del proyecto de presupuestos. El Govern pretendía dotarse de una capacidad de gasto de 49.126 millones de euros, unos 9.126 millones más respecto a las últimas cuentas públicas en vigor. Parte de esos recursos se perderán y quedarán a expensas de que el PSC y ERC logren acordar unas nuevas cuentas públicas antes de verano, mientras que otra parte la podrá recuperar la administración catalana a través de esta fórmula del suplemento de crédito.

El president Salvador Illa ha ido adquiriendo una serie de compromisos que no podrá atender sin unos nuevos presupuestos o, en su defecto, un suplemento de crédito como el que pactó este miércoles con Oriol Junqueras. Una vez retirados los presupuestos diseñados por la consellera de Economia, Alícia Romero, el Govern debe resignarse a operar, al menos temporalmente, con las cuentas aprobadas en 2023 y heredadas precisamente de ERC. Por aquel entonces el inquilino del Palau de la Generalitat era Pere Aragonès y las cuentas las diseñó la conseller Natàlia Mas.

Gráfico que ilustra la evolución del gasto público de la Generalitat de Catalunya desde 2004 hasta 2026.

El principal problema derivado de una prórroga presupuestaria es que los recursos asignados son los mismos, pero para atender a las mismas partidas cuesta dinero. Los salarios de los funcionarios, por ejemplo, han subido casi un 9% de forma acumulativa desde entonces y en ese lapso temporal también se han ido ampliando las plantillas públicas. Según recoge el decaído proyecto de presupuestos, el gasto en personal actual es de 17.701 millones de euros, un 19,7% más que el destinado en el presupuesto de 2023.

Además, Illa ha ido cerrando acuerdos en los últimos meses con distintos colectivos dentro de la función pública para atender compromisos o desactivar (o al menos intentarlo) determinados conflictos. Por ejemplo, con los Mossos d'Esquadra pactó un incremento de 4.000 euros anuales y otras mejoras. Para los docentes acordó con CCOO y UGT mejoras salariales, si bien el sindicato mayoritario en la pública, USTEC, sigue en pie de guerra y justamente esta semana está de movilizaciones por toda Catalunya. El acuerdo que ha rubricado el PSC con ERC permitirá atender al pacto con los primeros y mejorar también el sueldo de los maestros.

Gráfico que muestra la distribución de personal por departamento de la Generalitat de Catalunya en el proyecto de presupuestos de 2026

Aunque no solo suben las nóminas públicas, sino que el coste material y de prestar gran parte de los servicios también aumenta con el tiempo debido a la inflación registrada. Todo ello precisa de una financiación que el Govern obtiene vía ese nuevo suplemento de crédito y que le evita sufrir unas tensiones de tesorería que desde Economia anticipaban que empezarían a notar a partir de mayo. Sin suplemento de crédito, la administración catalana debiere reasignar los recursos disponibles y priorizar el pago de nóminas y los gastos esenciales, suspendiendo programas y posponiendo el pago de facturas a proveedores, entre otros.

Gráfico que muestra la evolución de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya desde 2004 a 2026.

Se perderán 1.500 millones de euros

El acuerdo entre Illa y Junqueras permitirá a los departamentos de la Generalitat recuperar parte de los recursos perdidos, aunque no la totalidad. Las últimas cuentas públicas en vigor contemplan una dotación de casi 40.000 millones de euros, y el Govern aspiraba a elevar esa capacidad de gasto hasta los 49.126 millones. Sin embargo, mediante un suplemento de crédito solo podrán movilizarse unos 7.600 millones, ya que este mecanismo no permite poner en marcha programas nuevos, sino únicamente reforzar partidas y actuaciones ya existentes.

Esta es la principal limitación de no haber aprobado unos presupuestos y de tener que recurrir a esta fórmula compensatoria, que garantiza el funcionamiento de la administración, pero restringe el margen de acción política del Ejecutivo.

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Otra de las consecuencias del retraso —o incluso de la ausencia definitiva si finalmente antes de verano las dos formaciones no se ponen de acuerdo— de unas nuevas cuentas será la alteración en la ejecución ordinaria de los fondos de los distintos departamentos. La incertidumbre sobre los recursos finalmente disponibles condicionará la capacidad de la administración catalana para gastar la totalidad de los fondos a su alcance. Este pasado lunes, la consellera Romero compareció en rueda de prensa para destacar que en 2025 la Generalitat había ejecutado el 97% de los recursos disponibles, un porcentaje récord en comparación con ejercicios anteriores, y que los socialistas exhiben como prueba de su buena gestión al frente de la administración catalana.