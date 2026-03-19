Movilidad
Indra firma un contrato por al menos 679 millones para operar la venta de billetes del transporte de Londres
Transport for London, que registra 8,6 millones de viajes diarios, contará con Indra Group para mejorar su sistema de venta de tarjetas Oyster y sin contacto
El contrato, el mayor de la compañía en el negocio de Mobility, es ampliable a 1.142 millones de euros
Indra ha firmado un contrato con Transport for London (TfL) por un importe mínimo de 679 millones de euros para gestionar el sistema de venta de billetes y control de accesos de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana.
El acuerdo incluye el mantenimiento y la evolución del sistema hasta 2034, con posibles prórrogas hasta 2039. Según ha detallado la multinacional española en un comunicado, el contrato está valorado en 587 millones de libras esterlinas —unos 679 millones de euros al cambio actual—, una cifra que podría elevarse por encima de los 987 millones de libras, equivalentes a 1.142 millones de euros.
8,6 millones de viajes diarios
Con este contrato, Indra se convertirá, al menos hasta 2034, en el proveedor tecnológico único del sistema de 'ticketing' de la red londinense, que registra 8,6 millones de viajes diarios. Esta infraestructura integra más de 8.500 autobuses, cerca de 400 estaciones de metro y casi 300 más del Overground, DLR, Elizabeth Line y servicios de tren suburbano, además de 4.000 puntos de venta de tarjetas Oyster, siete centros de atención al cliente y 24 embarcaderos de ferry.
La firma del acuerdo, que marca públicamente el inicio de “el mayor contrato de la compañía en el negocio de Mobility”, ha corrido a cargo del consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, y del comisionado de Transport for London, en un acto en el que también estuvo presente Emma Aparici, embajadora de España en Reino Unido.
Sistema de transportes más avanzado
José Vicente de los Mozos ha subrayado que la compañía asume este proyecto con la responsabilidad que exige gestionar un sistema considerado referencia mundial. También ha señalado que Indra ha trabajado estrechamente con TfL para conocer a fondo sus necesidades y definir cómo llevar sus sistemas de ticketing a un nuevo nivel, apoyándose en la experiencia, la capacidad de gestión y el compromiso de sus equipos.
En la misma línea, el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha destacado que el sistema de transporte de Londres es uno de los más avanzados y utilizados del mundo, y ha afirmado que para la compañía es un orgullo acompañar a TfL en su evolución tecnológica con una visión de socio a largo plazo.
Evolución del sistema de tarjetas Oyster
Por su parte, Shashi Verma, director de Estrategia Tecnológica e Ingresos de TfL, ha valorado que la colaboración con Indra permitirá introducir nuevas mejoras en los sistemas actuales y avanzar en la próxima evolución del sistema de tarjetas Oyster y pagos sin contacto.
Indra Group lleva más de dos décadas presente en Reino Unido, un mercado que considera estratégico y en el que ya participa en otros proyectos de movilidad, como el sistema de tráfico del túnel de Silvertown para TfL.
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