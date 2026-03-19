Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona-NewcastlePrecio luzDescuentos RepsolAP7Colonias escolaresFuncionariosCaixabankSant JordiLey prevención riesgosSorteo ONCE Día del PadreRosalíaAna MilánDía del PadrePrimaveraAdiestradorEstrés mascotasMicrochip
instagramlinkedin

Grabación legal

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Grabar a tu jefe sin avisar es totalmente legal y no requiere su consentimiento"

El experto en derechos de los trabajadores explica las claves para presentar la conversación con tu superior como prueba ante un tribunal

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, revela cuándo puedes irte del trabajo con indemnización: “No es dimitir”

Grabar a tu jefe sin avisar es legfal si participas en la conversación: así lo avala la ley.

Grabar a tu jefe sin avisar es legfal si participas en la conversación: así lo avala la ley. / INFORMACIÓN

Patricia Páramo

Patricia Páramo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En el ámbito laboral, las relaciones entre empleados y superiores no siempre transcurren sin tensiones. En ocasiones, los trabajadores se enfrentan a situaciones de abuso, acoso o irregularidades que requieren pruebas para ser defendidas ante un tribunal. En este contexto, una pregunta frecuente es si es legal grabar conversaciones con el jefe sin su consentimiento. La respuesta, según la legislación española y confirmada por el Tribunal Constitucional, es sí, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Este tipo de grabaciones pueden convertirse en una herramienta clave para el trabajador cuando se trata de acreditar situaciones delicadas como amenazas, insultos, órdenes ilegales o incluso un despido verbal. Pero no todo vale: existen límites legales muy claros sobre cómo, cuándo y para qué se puede realizar esta grabación sin vulnerar derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones o la privacidad.

Grabar a tu jefe

A este respecto se ha pronunciado el abogado Ignacio de la Calzada, quien ha afirma que "grabar a tu jefe sin avisar es totalmente legal y no requiere su consentimiento". De la Calzada recordó que "la mejor prueba que puedes tener en un juicio es una grabación que te puede servir para demostrar horas extra, pagos en negro o incluso un despido verbal", siempre y cuando quien graba sea parte activa de la conversación.

El abogado aclara que la legalidad de estas grabaciones depende de la participación directa en la conversación. "Esto ya lo dijo el Tribunal Constitucional en 1984 y es que no se vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones si grabas una conversación en la que tú intervengas". Por tanto, si el trabajador está presente y hablando, puede registrar la charla sin incurrir en ilegalidad.

Dejar el móvil grabando

No obstante, el experto también matizó que hay límites muy claros que no deben sobrepasarse. "Lo que no es legal es dejar el móvil grabando e irte a otro lado". En ese caso, se trataría de una grabación encubierta que sí atentaría contra el derecho al secreto de las comunicaciones, y por tanto, podría ser considerada ilegal. Solo es válida si el trabajador permanece en la conversación y es partícipe de lo que se dice.

La finalidad de la grabación es otro aspecto determinante en su legalidad. Estas pruebas son legales si se utilizan para defender los derechos del trabajador: por ejemplo, en procedimientos judiciales o denuncias ante la Inspección de Trabajo. Casos típicos incluyen presiones indebidas, amenazas, trato vejatorio, negación de derechos laborales o imposición de órdenes que contravienen la normativa vigente.

Noticias relacionadas

No publicar el vídeo

Sin embargo, el uso de la grabación tiene un límite claro e infranqueable: su difusión pública. "Grabar para un juicio o una denuncia es legal", explicó el abogado, pero "publicarla en redes o enviarla a terceros puede suponer un problema serio".

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados: la ley de prevención de riesgos, en 5 claves
  2. Encuesta CIS: El PP recorta distancias con el PSOE y Vox pierde más de dos puntos en un mes
  3. Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
  4. El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
  5. Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: 'Un vecino de una vivienda próxima al túnel
  6. Barcelona da tres meses a Núñez i Navarro para retocar el plan que permita abrir la Casa Lleó i Morera al público
  7. Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
  8. Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en plena subida de precios de los carburantes

Iberdrola supera los 11.000 MW de capacidad instalada en Estados Unidos

Iberdrola supera los 11.000 MW de capacidad instalada en Estados Unidos

La historia de un piloto de avión que coincide con su hija como controladora aérea en Barcelona

La historia de un piloto de avión que coincide con su hija como controladora aérea en Barcelona

Feijóo niega estar tras el manifiesto crítico de exdirigentes de Vox: “No es justo, es falso”

Imanol Arias y María Barranco se retan en 'Mejor no decirlo'

Imanol Arias y María Barranco se retan en 'Mejor no decirlo'

El Supremo rechaza el recurso con el que Sandro Rosell pedía elevar su indemnización por el tiempo que estuvo preso para acabar siendo absuelto

El Supremo rechaza el recurso con el que Sandro Rosell pedía elevar su indemnización por el tiempo que estuvo preso para acabar siendo absuelto

Los deberes que pone la Cambra en infraestructuras: ampliar el aeropuerto, invertir en Rodalies o ejecutar los accesos al puerto

Los deberes que pone la Cambra en infraestructuras: ampliar el aeropuerto, invertir en Rodalies o ejecutar los accesos al puerto

Sony y el fabricante chino de Labubu se alían para rodar una película sobre el peluche viral

Sony y el fabricante chino de Labubu se alían para rodar una película sobre el peluche viral

Kevin Spacey llega a un pacto extrajudicial con tres hombres para evitar un juicio por agresión sexual

Kevin Spacey llega a un pacto extrajudicial con tres hombres para evitar un juicio por agresión sexual